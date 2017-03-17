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07:48 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии прокуратура заставила врачей и чиновников обеспечить детей лекарствами

В Башкирии прокуратура заставила врачей и чиновников обеспечить детей лекарствами, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в Благовещенском районе врачи местной больницы не выдавали рецепты на необходимые лекарства девочке, страдающей эпилепсией. Заставить медиков обеспечить ребенка необходимыми препаратами стало возможным только после вмешательства прокуратуры. Также, в Уфе прокуроры заставили чиновников вернуть семье ребенка-инвалида деньги, которые они потратили на лекарства.

Всего за 2016 год для защиты прав детей на получение лекарств прокуратура внесла 20 представлений. 56 лиц были привлечены к ответственности. 4 заявления были направлены в суд.

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