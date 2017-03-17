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07:47 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Уфы неизвестные бросают кирпичи в машины

Пострадавший автовладелец ищет очевидцев.

Неприятный инцидент произошел накануне около торгового комплекса «Центральный рынок» в Уфе. В 18 часов 30 минут по местному времени неизвестный бросил в лобовое стекло припаркованного возле входа автомобиля кирпич.

По одной из версий, злоумышленник пытался таким образом наказать водителя за парковку на «чужом месте». Инцидент произошел напротив входа во второй павильон торгового центра.

— Ищу свидетелей, машина была на Цюрупы. Может быть, кто-то проходил мимо и видел что-то, — обращается к подписчикам сообщества «БашДТП» пострадавший автовладелец.

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