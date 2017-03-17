В центре Уфы неизвестные бросают кирпичи в машины

Неприятный инцидент произошел накануне около торгового комплекса «Центральный рынок» в Уфе. В 18 часов 30 минут по местному времени неизвестный бросил в лобовое стекло припаркованного возле входа автомобиля кирпич.

По одной из версий, злоумышленник пытался таким образом наказать водителя за парковку на «чужом месте». Инцидент произошел напротив входа во второй павильон торгового центра.