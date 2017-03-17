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06:50 (мск), источник: ТАСС

Местами небольшие осадки и до 8 градусов тепла ожидаются в московском регионе

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в пятницу в московском регионе теплую погоду с небольшими осадками.

«Будет облачно с прояснениями. Температура воздуха в Москве составит 6−8 градусов, по области будет от 3 до 8 градусов тепла», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер переменных направлений, 2−7 м/с.

Предстоящей ночью — облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. В Москве столбики термометров покажут около нуля, по области будет от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер южный, юго-восточный, 5−10 м/с.

Днем в субботу характер погоды не изменится — будет облачно с прояснениями, местами вновь не исключены небольшие осадки. В Москве воздух прогреется до плюс 7−9 градусов, в Подмосковье будет от 5 до 10 градусов тепла. Ветер южный, юго-восточный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

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