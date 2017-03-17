Красноярцев проверят на ранний алкоголизм

Красноярский край вошел в число пяти регионов России, в которых будет реализован федеральный пилотный проект по выявлению ранней алкогольной зависимости. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Центра медицинской профилактики.

В Красноярском крае проект будет апробирован в Красноярской межрайонной больнице № 3 и Емельяновской районной больнице. Также экспериментальный проект пройдет в Вологде, Астрахани, Брянске и Томске.

Цель проекта — выявить людей группы риска, которые употребляют алкоголь с вредом для здоровья (одномоментно более 40 мл этанола для женщины и более 60 мл для мужчин). С 14 по 16 марта в Красноярске работала группа московских специалистов: они встретились с руководством межрайонной больницы № 3 и Емельяновской районной больницы и провели тренинг для врачей и средних медицинских работников о том, как выявлять и правильно консультировать граждан группы риска.

Проект рассчитан на три года. В 2017 году будут решены организационные вопросы, пройдет обучение медицинских работников, начнется апробация технологий, а в 2019 году будут подведены итоги.