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06:57 (мск), источник: Вести Приморье

Приморье присоединится ко всемирной акции «Час Земли»

В этом году всемирная акция «Час земли» в регионах России приурочена к проведению Года экологии и пройдет 25 марта с 20.30 до 21.30.

Как отметили в департаменте информационной политики, Приморье также поддержит акцию, организованную Минприроды России и Всемирным Фондом дикой природы для привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды и рационального природопользования.

«Приглашаем всех жителей Приморья, а также представителей бизнеса, государственных и муниципальных структур принять участие в акции, погасив на один час электричество 25 марта с 20.30 до 21.30», — рассказали в ведомстве.

Справочно:

Впервые такая акция была организована в Австралии в 2007 году. С тех пор каждый год в одну из последних суббот марта ее проводят во многих странах мира. В 2016 году в акции приняли участие 172 страны и более двух миллиардов человек. В России акцию поддержали 20 миллионов человек из разных городов. В Москве погасла подсветка более 800 зданий, в том числе архитектурного ансамбля Московского Кремля, Собора Василия Блаженного, ГУМа и многих других. В Приморье в прошлом году помимо здания администрации Приморского края отключалась подсветка одного из символов Приморья — Золотого моста.

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