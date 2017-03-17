Директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова поместили под домашний арест до 9 мая
Меру пресечения определил Фрунзенский районный суд.
Меру пресечения определил Фрунзенский районный суд.
Владивосток, 17 марта, PrimaMedia.
Меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 9 мая определил Фрунзенский районный суд Владивостока сегодня, 17 марта, в отношении директора
Льва Бочарова задержали во Владивостоке после сообщений о том, что в кабинете директора центра 15 марта прошли обыски. Первоначальная информация о том, что его делом занимается военная прокуратура ТОФ, не подтвердилась. В кабинете Бочарова 15 марта прошли обыски. По словам собеседника агентства, дело ведет Следственный комитет России. Какой эпизод деятельности привлек внимание следователей, журналисты пока лишь гадают. Наиболее вероятной пока остается версия о продаже морских млекопитающих за границу.
Фрунзенский суд постановил поместить Льва Бочарова под домашний арест, хотя обвинение настаивало на содержании под стражей. Сам фигурант дела просил не лишать его свободы, поскольку он является единственным представителем России на грядущем заседании международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (ПИКЕС) и хочет участвовать в его подготовке.
Потерпевшими по делу Льва Бочарова могут предстать Росрыболовство РФ и Министерство сельского хозяйства.
Как ранее писало ИА PrimaMedia, в сентябре 2016 года аудиторы счетной палаты обвинили
«Выловленные
Среди прочих выявленных нарушений
Другой эпизод деятельности ТИНРО, который журналисты вспоминают в связи с задержанием Бочаров, связан с убийством 11 самок моржей и изъятия их детенышей.