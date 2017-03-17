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07:02 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова поместили под домашний арест до 9 мая

Меру пресечения определил Фрунзенский районный суд.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 17 марта, PrimaMedia.

Меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 9 мая определил Фрунзенский районный суд Владивостока сегодня, 17 марта, в отношении директора ТИНРО-Центр Льва Бочарова, подозреваемого в превышении должностных полномочий, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на «Интерфакс-Дальний Восток».

Льва Бочарова задержали во Владивостоке после сообщений о том, что в кабинете директора центра 15 марта прошли обыски. Первоначальная информация о том, что его делом занимается военная прокуратура ТОФ, не подтвердилась. В кабинете Бочарова 15 марта прошли обыски. По словам собеседника агентства, дело ведет Следственный комитет России. Какой эпизод деятельности привлек внимание следователей, журналисты пока лишь гадают. Наиболее вероятной пока остается версия о продаже морских млекопитающих за границу.

Фрунзенский суд постановил поместить Льва Бочарова под домашний арест, хотя обвинение настаивало на содержании под стражей. Сам фигурант дела просил не лишать его свободы, поскольку он является единственным представителем России на грядущем заседании международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (ПИКЕС) и хочет участвовать в его подготовке.

Потерпевшими по делу Льва Бочарова могут предстать Росрыболовство РФ и Министерство сельского хозяйства.

Как ранее писало ИА PrimaMedia, в сентябре 2016 года аудиторы счетной палаты обвинили ТИНРО-центр в том, что его сотрудники выловили десяток белух и, воспользовавшись лазейкой в законодательстве, продали их за 42 млн рублей китайцам.

«Выловленные ТИНРО-Центром белухи не использовались по прямому предназначению (в учебном процессе или для культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий), а вывозились с целью реализации за пределы Российской Федерации. При этом поставки белух учреждение осуществляло, несмотря на то, что данный вид деятельности Уставом учреждения не предусмотрен», — говорится в сообщении Счетной палаты.

Среди прочих выявленных нарушений ТИНРО-Центра за 2015 год и истекший период 2016-го — нарушения при ведении бюджетного и бухгалтерского учета, нарушения при закупках и выполнении контрактов. В пример последнему СП приводит завышение центром допустимого объема закупок стоимостью до 100 тысяч рублей, в результате чего без проведения торгов (как с единственным исполнителем) центр совершил неправомерную закупку на 6,6 млн рублей. Всего с начала 2015 года ТИНРО-Центр вывез в Китай десять белух, где выручил за них 42 млн рублей. По мнению аудитора СП, такой доход является неправомерным. По решению коллегии Счетной палаты, информационные письма о действиях ТИНРО направят в Росрыболовство и Федеральную антимонопольную службу РФ. Также по материалам аудиторской проверки обращение уйдет в Генпрокуратуру РФ. Отчеты получат палата Федерального Собрания и ФСБ России.

Другой эпизод деятельности ТИНРО, который журналисты вспоминают в связи с задержанием Бочаров, связан с убийством 11 самок моржей и изъятия их детенышей.

Комментарии
1
peresvet
Какой домашний арест! На дыбу его.
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