В столице отреставрируют более сотни памятников и скульптур

До конца года также разработают проекты реставрации для шести крупных столичных памятников монументальной скульптуры. В том числе для двух памятников Николаю Гоголю, а также для скульптуры Юрия Долгорукого на Тверской площади.
В этом году пройдёт реставрация всех 12 бюстов на Аллее учёных МГУ имени М. В. Ломоносова, рассказали в Мосгорнаследии. Аллея создавалась в 1949—1953 годах разными скульпторами. На ней можно увидеть в том числе бюсты основателя университета Михаила Ломоносова, химика Дмитрия Менделеева, математика Николая Лобачевского, изобретателя Александра Попова, публициста Александра Герцена и других учёных.
«Реставраторы выполнят расчистку памятников от многочисленных загрязнений, — отметили в пресс-службе ведомства. — Также запланировано структурное укрепление каменной поверхности, мастиковка (устранение дефектов) и восполнение небольших утрат».
На завершающем этапе реставраторы законсервируют поверхность памятников (нанесут защитный консервант, который позволит не допустить дальнейших разрушений).
В этом году также отреставрируют бюст основоположника современной агробиологии Василия Вильямса. Бронзовый бюст на гранитном постаменте работы скульптора Самуила Махтина и архитектора Исидора Француза был установлен в 1947 году перед зданием Тимирязевской академии.
Кроме того, в 2017 году пройдёт реставрация композиции XVIII века «Времена года» в усадьбе Петровско-Разумовское. Это четыре статуи — «Весна», «Лето», «Осень», «Зима», символизирующих человеческий возраст: детство, молодость, зрелость, старость.
Также предстоит реставрировать аллегорические бронзовые скульптуры Веры Мухиной «Вода» и «Земля» (1957 год) в «Лужниках».
Приведут в порядок и памятник 1970 года «Ленин-гимназист». Бронзовая скульптура юного Ульянова работы скульптора Владимира Цигаля установлена в переулке Огородная Слобода перед зданием Дворца пионеров.
В Мосгорнаследии отметили, что более двух десятков художественных надгробий на Миусском, Ваганьковском, Армянском кладбищах также ждёт реставрация. Приведут в порядок и надгробие народного артиста СССР Георгия Нэлеппа (1904−1957) на Новодевичьем кладбище.
«Всего в реестре объектов культурного наследия города Москвы числится 2005 художественных надгробий и могил, являющихся объектами культурного наследия. Департамент проводит постоянный мониторинг состояния сохранности всех монументов и художественных надгробий», — отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
В этом году Департамент культурного наследия города Москвы разработает проекты реставрации нескольких крупных памятников, среди них монументы Юрию Долгорукому (1952 год) на Тверской площади, а также два памятника Николаю Гоголю — на Гоголевском (1909 года) и Никитском (1952 года) бульварах.
Проект реставрации будет создан и для памятника революционеру Вацлаву Воровскому. Он был установлен в 1924 году на площади его имени рядом с Большой Лубянской улицей.
Техническое обследование также предстоит памятнику агрохимику Дмитрию Прянишникову (1973 год) возле Тимирязевской академии и скульптурной композиции, посвящённой писателю Александру Фадееву (1973 год) на Миусской площади. На ней писатель стоит с книгой в руке, окружённый героями своих романов «Разгром» и «Молодая гвардия».
Обмеры всех шести памятников выполнят с помощью лазерного 3D-сканирования. Это позволит создать трехмёрные копии монументов. При создании проектов специалисты Мосгорнаследия также проведут архивные изыскания и проанализируют историю создания памятников и их судьбу. Реставрацию этих шести монументов планируется начать в 2018 году.
Более трёх десятков произведений современной монументальной скульптуры, которые не являются объектами культурного наследия, планируется привести в порядок в этом году. Среди них памятник Сергею Образцову, который в 2006 году был установлен на Садовой-Самотёчной улице, недалеко от входа в созданный режиссёром Государственный академический театр кукол.
Кроме того, в этом году отремонтируют композицию 2007 года «Москва — Петушки», созданную в честь автора одноимённой поэмы Венедикта Ерофеева.
Памятник находится в сквере на площади Борьбы в центре Москвы. Композиция Валерия Кузнецова и Сергея Манцерова включает в себя две скульптуры: Венички, ожидающего электричку в Петушки, и его возлюбленной. На постаментах — цитаты из поэмы.
Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов добавил, что в 2016 году отреставрировали и привели в порядок 83 памятника монументальной скульптуры и некрополя, разработаны проекты реставрации ещё по 102 объектам.
«В 2017 году планируется провести реставрационные работы ещё на 119 объектах на территории города Москвы. Масштабная реставрация стала возможна благодаря решению Мэра и Правительства Москвы о реализации в столице программы реставрации объектов монументальной скульптуры и исторических надгробий», — отметил Алексей Емельянов.