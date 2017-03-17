В столице отреставрируют более сотни памятников и скульптур

До конца года также разработают проекты реставрации для шести крупных столичных памятников монументальной скульптуры. В том числе для двух памятников Николаю Гоголю, а также для скульптуры Юрия Долгорукого на Тверской площади. В этом году пройдёт реставрация всех 12 бюстов на Аллее учёных МГУ имени М. В. Ломоносова, рассказали в Мосгорнаследии. Аллея создавалась в 1949—1953 годах разными скульпторами. На ней можно увидеть в том числе бюсты основателя университета Михаила Ломоносова, химика Дмитрия Менделеева, математика Николая Лобачевского, изобретателя Александра Попова, публициста Александра Герцена и других учёных.

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«Реставраторы выполнят расчистку памятников от многочисленных загрязнений, — отметили в пресс-службе ведомства. — Также запланировано структурное укрепление каменной поверхности, мастиковка (устранение дефектов) и восполнение небольших утрат». На завершающем этапе реставраторы законсервируют поверхность памятников (нанесут защитный консервант, который позволит не допустить дальнейших разрушений). В этом году также отреставрируют бюст основоположника современной агробиологии Василия Вильямса. Бронзовый бюст на гранитном постаменте работы скульптора Самуила Махтина и архитектора Исидора Француза был установлен в 1947 году перед зданием Тимирязевской академии. Кроме того, в 2017 году пройдёт реставрация композиции XVIII века «Времена года» в усадьбе Петровско-Разумовское. Это четыре статуи — «Весна», «Лето», «Осень», «Зима», символизирующих человеческий возраст: детство, молодость, зрелость, старость. Также предстоит реставрировать аллегорические бронзовые скульптуры Веры Мухиной «Вода» и «Земля» (1957 год) в «Лужниках». Приведут в порядок и памятник 1970 года «Ленин-гимназист». Бронзовая скульптура юного Ульянова работы скульптора Владимира Цигаля установлена в переулке Огородная Слобода перед зданием Дворца пионеров.

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В Мосгорнаследии отметили, что более двух десятков художественных надгробий на Миусском, Ваганьковском, Армянском кладбищах также ждёт реставрация. Приведут в порядок и надгробие народного артиста СССР Георгия Нэлеппа (1904−1957) на Новодевичьем кладбище. «Всего в реестре объектов культурного наследия города Москвы числится 2005 художественных надгробий и могил, являющихся объектами культурного наследия. Департамент проводит постоянный мониторинг состояния сохранности всех монументов и художественных надгробий», — отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. В этом году Департамент культурного наследия города Москвы разработает проекты реставрации нескольких крупных памятников, среди них монументы Юрию Долгорукому (1952 год) на Тверской площади, а также два памятника Николаю Гоголю — на Гоголевском (1909 года) и Никитском (1952 года) бульварах. Проект реставрации будет создан и для памятника революционеру Вацлаву Воровскому. Он был установлен в 1924 году на площади его имени рядом с Большой Лубянской улицей. Техническое обследование также предстоит памятнику агрохимику Дмитрию Прянишникову (1973 год) возле Тимирязевской академии и скульптурной композиции, посвящённой писателю Александру Фадееву (1973 год) на Миусской площади. На ней писатель стоит с книгой в руке, окружённый героями своих романов «Разгром» и «Молодая гвардия». Обмеры всех шести памятников выполнят с помощью лазерного 3D-сканирования. Это позволит создать трехмёрные копии монументов. При создании проектов специалисты Мосгорнаследия также проведут архивные изыскания и проанализируют историю создания памятников и их судьбу. Реставрацию этих шести монументов планируется начать в 2018 году. Более трёх десятков произведений современной монументальной скульптуры, которые не являются объектами культурного наследия, планируется привести в порядок в этом году. Среди них памятник Сергею Образцову, который в 2006 году был установлен на Садовой-Самотёчной улице, недалеко от входа в созданный режиссёром Государственный академический театр кукол.

Кроме того, в этом году отремонтируют композицию 2007 года «Москва — Петушки», созданную в честь автора одноимённой поэмы Венедикта Ерофеева.