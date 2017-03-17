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07:14 (мск), источник: Newslab.ru

Владимир Познер расскажет красноярцам о «Прощании с иллюзиями»

Он обаятелен, остроумен, готов к открытому и искреннему разговору, строг и резок, если понадобится.

11 апреля в Красноярске в концертном зале «Гранд Холл Сибирь» пройдет творческий вечер известного телеведущего, журналиста и писателя Владимира Познера.

Красноярцам он представит свою автобиографичную книгу «Прощание с иллюзиями», расскажет о себе и своих текущих проектах, о создании совместного с Иваном Ургантом цикла популярных передач «Одноэтажная Америка», «Их Италия» и «Тур де Франс», а также поделится творческими планами и ответит на вопросы гостей вечера.

«Творческая встреча с Владимиром Познером — это необыкновенно интересная и познавательная беседа со зрителем. Он обаятелен, остроумен, готов к открытому и искреннему разговору, строг и резок, если понадобится. Как у опытного, превосходно умеющего общаться с залом конферансье, у него в запасе немало весьма увлекательных и убедительных примеров и историй из личной жизни», — рассказали организаторы вечера.

Владимир Познер — первый президент Академии российского телевидения, многократный лауреат премии ТЭФИ, кавалер трех орденов Дружбы народов, Ордена почета и Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, обладатель множества профессиональных наград в сфере тележурналистики и кинематографии. В 2012 году стал лауреатом украинской премии «Человек года» в номинации «За выдающийся вклад в международную журналистику».

Начало вечера — 11 апреля в 19:00 в концертном зале «Гранд холл Сибирь».

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