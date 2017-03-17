В Новосибирске ввели запрет на движение большегрузов до мая, об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Запрет на движение большегрузов по дорогам общего пользования местного назначения городского округа начинает действовать с 17 апреля и продлится до 16 мая.

Причина — попытка сохранения дорожного покрытия в весенний период из-за особенностей климатических условий.

Ограничение распространяется на автомобили: с нагрузкой на ось более 6 тонн (с грузом или без груза), с нагрузкой на ось более 7 тонн, перевозящих технологические грузы (бетон, асфальтобетон) и относящихся к специальной технике (контейнеры железнодорожные, автокраны, автопогрузчики, автогрейдеры, экскаваторы).

«Временное ограничение движения транспортных средств в весенний период 2017 года не распространяется на: международные перевозки грузов; пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба», — добавили в мэрии.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.