В омских многоэтажках разрешили торговать алкоголем по ночам

В Омске разрешили торговать алкоголем в многоэтажках. Об этом сообщает «Новый Омск».

Запрет снимут 31 марта. Напомним, что раньше продавать спиртное в стационарных заведениях общественного питания менее 25 кв. м в Омске и 15 кв. м в районе было нельзя.

В силу вступит и другая поправка. Теперь можно будет покупать алкоголь на вынос из кафе, расположенных в бывших квартирах, и заказывать его доставку на дом.

Несмотря на послабления, в силу вступит нововведение: продавать алкогольные напитки теперь запрещается в кафе и ресторанах, расположенных в границах проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Депутаты пояснили, что изменения принимаются для того, чтобы привести областное законодательство в соответствие с федеральным.