В Омске двое студентов обмотали машину пищевой пленкой и оклеили стикерами

Вчера, 16 марта в паблике «ЧП Омск» появился снимок машины, обмотанной пищевой пленкой и оклеенной стикерами. За сутки фото собрало 17 тысяч просмотров и 145 «лайков».

Подписчики начали спорить, что это за акция — наказание или подарок. Выяснилось, что таким образом владельца Kia Spectra разыграли двое его 23-летних друзей-студентов.

Они часто шутят таким образом.