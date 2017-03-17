В Омске двое студентов обмотали машину пищевой пленкой и оклеили стикерами
Молодые люди разыграли своего друга.
Молодые люди разыграли своего друга.
Вчера, 16 марта в паблике «ЧП Омск» появился снимок машины, обмотанной пищевой пленкой и оклеенной стикерами. За сутки фото собрало 17 тысяч просмотров и 145 «лайков».
Подписчики начали спорить, что это за акция — наказание или подарок. Выяснилось, что таким образом владельца Kia Spectra разыграли двое его 23-летних
Они часто шутят таким образом.
Между тем пользователи соцсети подсчитали, что только на пленку юмористы потратили рублей 500.