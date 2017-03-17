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07:35 (мск), источник: Nbnews.com.ua

В пятницу в Украине ожидается потепление

В пятницу, 16 марта, ожидается потепление. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 16 марта, ожидается потепление. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем ​​без существенных осадков, ветер северо-западный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью +3…- 4 градуса, днем ​​+4… +11 градусов.

В Карпатах ночью небольшой снег, днем ​​без существенных осадков, температура воздуха ночью —1…- 6 градусов, днем ​​+2…- 3 градуса.

В Моршине ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем ​​без существенных осадков, температура ночью 0…- 2 градуса, днем ​​+7… + 9 градусов.

В Трускавце ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем ​​без существенных осадков, температура ночью —1…- 3 градуса, днем ​​+7… + 9 градусов.

В Сваляве ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем ​​без осадков, температура ночью 0…- 2 градуса, днем ​​+8… + 10 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем ​​без существенных осадков, в Сумской области небольшой дождь, ветер северный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью +3…- 3 градуса, днем ​​+3… + 9 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем ​​местами небольшой дождь, ветер северный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью +3…- 3 градуса, днем ​​+3… + 9 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью дождь с мокрым снегом, днем ​​небольшой дождь, ветер северный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью —2… + 4 градуса, днем ​​+4… + 10 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем ​​местами небольшой дождь, ветер северный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью —3… + 4 градуса, днем ​​+5… + 10 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью 0… + 6 градусов, днем ​​+5… + 10 градусов.

В Ялте небольшой дождь. Температура ночью +3… + 5 градусов, днем ​​+7… + 9 градусов.

В Киеве облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем ​​без существенных осадков, ветер северный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью —1… + 1 градус, днем ​​+6… + 8 градусов.

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