В пятницу в Украине ожидается потепление
В пятницу, 16 марта, ожидается потепление. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.
В пятницу, 16 марта, ожидается потепление. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.
В пятницу, 16 марта, ожидается потепление. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков, ветер
В Карпатах ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, температура воздуха ночью —1…- 6 градусов, днем +2…- 3 градуса.
В Моршине ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков, температура ночью 0…- 2 градуса, днем +7… + 9 градусов.
В Трускавце ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков, температура ночью —1…- 3 градуса, днем +7… + 9 градусов.
В Сваляве ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем без осадков, температура ночью 0…- 2 градуса, днем +8… + 10 градусов.
На севере Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков, в Сумской области небольшой дождь, ветер северный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью +3…- 3 градуса, днем +3… + 9 градусов.
В центре Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем местами небольшой дождь, ветер северный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью +3…- 3 градуса, днем +3… + 9 градусов.
На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью дождь с мокрым снегом, днем небольшой дождь, ветер северный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью —2… + 4 градуса, днем +4… + 10 градусов.
На юге Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем местами небольшой дождь, ветер северный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью —3… + 4 градуса, днем +5… + 10 градусов.
В Крыму облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью 0… + 6 градусов, днем +5… + 10 градусов.
В Ялте небольшой дождь. Температура ночью +3… + 5 градусов, днем +7… + 9 градусов.
В Киеве облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков, ветер северный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью —1… + 1 градус, днем +6… + 8 градусов.