Во время паводка будут усиленно следить за качеством питьевой воды в Омске

С началом таяния снега качество питьевой воды в Омске находится под особым контролем. Специалисты омского водоканала создали резерв необходимых химических реагентов, оборудовании, фильтров, проверили спецтехнику, дежурный автотранспорт.

Особое внимание уделяется подготовке насосных агрегатов на водозаборах, водопроводных и канализационных станциях, а также состоянию запорной арматуры водоводов, промывке канализационных сетей.

Как сообщил, Герасим Родин, главный инженер ОАО «ОмскВодоканал», в настоящее время подготовка в прохождению половодья находится в завершающей стадии, а высокое качество питьевой воды сохраняется.

Герасим Родин, главный инженер ОАО «ОмскВодоканал»:

— В период обильного таяния снега принимаются все необходимые меры для сохранения высокого качества питьевой воды. Контроль проб воды в это время производится не менее 24 раз в сутки. Уже сейчас на предприятии сформированы бригады аварийно-восстановительных работ, укомплектованные техникой и материалами для оперативного устранения аварийных ситуаций. Успешному прохождению паводка будет способствовать и то, что в 2016 году было отремонтировано более 18 километров канализационных коллекторов разных диаметров.

На протяжении двух месяцев на особо важных сооружениях организации будут дежурить специалисты профильных подразделений, работу водопроводных и канализационных станций будут контролировать постоянно. Особое внимание уделят дворовым и уличным канализационным сетям для того, чтобы не разрушились горловины колодцев и в систему канализации не попадали талые воды.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии, зимой очистыне сооружения канализации каждые сутки принимают около 350 тысяч кубометров стоков. Во время паводка канализация и насосные станции работают в усиленном режиме — увеличивается нагрузка из-за того, что паводковые воды приносят в канализацию мусор и химические загрязнения.

Специалисты подчеркивают: пренебрежение правилами эксплуатации городской канализации может стать причиной возникновения аварийных ситуаций и подтопления территорий сточными водами.