Димаш Кудайбергенов прошел в финал «Singer»

Димаш в 10-м сезоне исполнил песню поэта Орала Байсенгира «Ұмытылмас күн» (Незабываемый день). К слову, музыку на стихи поэта написал сам Димаш Кудайбергенов. По данным китайского портала hupu.com, вместе с Димашем в финал прошли китайская певица Лин Илиан и китайская группа «Арыстан». Димаш успешно прошел все этапы. После десятого этапа для непрошедших в финал «Singer» состоится утешительный конкурс, где определятся еще несколько участников финала.

Финал будет разделен на два этапа, самый последний выпуск будет транслироваться уже только онлайн. В субботу, 18 марта, на Хунан ТВ покажут 9-ый этап, в ходе которого Димаш Кудайбергенов исполнил песню Селин Дион «All by myself». Известно, что на данном этапе он занял второе место. Десятый этап выйдет в эфир 25 марта.