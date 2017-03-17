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08:09 (мск), источник: Om1.ru

Студентка из Омска получила премию от Путина за снимки котов

Омичка заняла призовое место в Дельфийских играх СНГ в номинации «Фотография».

Среди 16 студентов и школьников, получивших премию президента РФ за особые достижения, оказалась 21-летняя студентка Омского педагогического колледжа № 1 — 21-летняя Анастасия Тараканова. Девушке эта награда досталась уже в четвёртый раз.

Анастасии вручили 30 тысяч рублей от президента за её успех в Дельфийских играх 2016 года.

Это творческие соревнования в различных областях искусства, которые проводятся на разных уровнях: международном, европейском, для отдельных стран. Анастасия Тараканова получила серебряную медаль в номинации «Фотография».

Как рассказывает «НГС», жюри Дельфийских игр высоко оценило серию жанровых фотографий Анастасии. Омская студентка предпочитает запечатлевать на своих снимках людей и их быт, а также животных. Больше всего в коллекции омички динамичных снимков с котами. «Животные — это же наши друзья, они часть нашей истории жизни», — полагает Анастасия Тараканова.

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