Студентка из Омска получила премию от Путина за снимки котов

Среди 16 студентов и школьников, получивших премию президента РФ за особые достижения, оказалась 21-летняя студентка Омского педагогического колледжа № 1 — 21-летняя Анастасия Тараканова. Девушке эта награда досталась уже в четвёртый раз.

Анастасии вручили 30 тысяч рублей от президента за её успех в Дельфийских играх 2016 года.