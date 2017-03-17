Главного кота Британии застали за должностным преступлением

Визуальное доказательство профнепригодности кота Ларри запечатлел политический фотограф Стив Бэк. Крохотная мышь, с которой повстречался Главный мышелов Даунинг-стрит, после короткой игры благополучно убежала, пишет Бэк, сообщение которого приводит The Telegraph.

Недавно кот Ларри был замечен спящим, в то время как мыши прогуливались прямо у него под носом.

Ларри был взят на службу в канцелярию из-за того, что в здании существовала серьезная проблема с мышами. Но, судя по всему, он не намерен ее устранять. Хотя, отмечает издание, уже сам факт присутствия кота может сдерживать нашествие грызунов.

В то время, пока Ларри не обнаруживает хищнических инстинктов, Могги Пальмерстон, обслуживающая министерство иностранных дел, поймала уже десятки мышей, кроме того, кот Гладстон из казначейства отлично справляется со своей работой.

Впрочем, пока сообщений о том, что Ларри собираются отправлять в отставку, нет.