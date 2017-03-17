Главного кота Британии застали за должностным преступлением
Кот Ларри, которого взяли на службу в канцелярию
Кот Ларри, которого взяли на службу в канцелярию
Визуальное доказательство профнепригодности кота Ларри запечатлел политический фотограф Стив Бэк. Крохотная мышь, с которой повстречался Главный мышелов
Недавно кот Ларри был замечен спящим, в то время как мыши прогуливались прямо у него под носом.
Ларри был взят на службу в канцелярию
В то время, пока Ларри не обнаруживает хищнических инстинктов, Могги Пальмерстон, обслуживающая министерство иностранных дел, поймала уже десятки мышей, кроме того, кот Гладстон из казначейства отлично справляется со своей работой.
Впрочем, пока сообщений о том, что Ларри собираются отправлять в отставку, нет.
Проблема с мышами остро стоит в правительственных и парламентских зданиях в Лондоне. Так, недавно в ассамблее британской столицы мышь упала с потолка прямо на группу пришедших на экскурсию школьников.