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09:34 (мск), источник: Моя Планета

Главного кота Британии застали за должностным преступлением

Кот Ларри, которого взяли на службу в канцелярию премьер-министра Великобритании, не справляется со своими обязанностями по ловле мышей. Вместо этого он предпочитает с ними играть. Момент совершения вопиющего должностного нарушения попал в объектив фотографа.

Источник: AFP 2017

Визуальное доказательство профнепригодности кота Ларри запечатлел политический фотограф Стив Бэк. Крохотная мышь, с которой повстречался Главный мышелов Даунинг-стрит, после короткой игры благополучно убежала, пишет Бэк, сообщение которого приводит The Telegraph.

Недавно кот Ларри был замечен спящим, в то время как мыши прогуливались прямо у него под носом.

Ларри был взят на службу в канцелярию из-за того, что в здании существовала серьезная проблема с мышами. Но, судя по всему, он не намерен ее устранять. Хотя, отмечает издание, уже сам факт присутствия кота может сдерживать нашествие грызунов.

В то время, пока Ларри не обнаруживает хищнических инстинктов, Могги Пальмерстон, обслуживающая министерство иностранных дел, поймала уже десятки мышей, кроме того, кот Гладстон из казначейства отлично справляется со своей работой.

Впрочем, пока сообщений о том, что Ларри собираются отправлять в отставку, нет.

Проблема с мышами остро стоит в правительственных и парламентских зданиях в Лондоне. Так, недавно в ассамблее британской столицы мышь упала с потолка прямо на группу пришедших на экскурсию школьников.

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