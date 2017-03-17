Школьники попробовали себя в роли инспекторов ДПС в Хабаровском крае
В Вяземском госавтоинспекторы встретились с выпускниками школы № 3.
В Вяземском госавтоинспекторы встретились с выпускниками школы № 3.
Мероприятие прошло в рамках единого дня самоопределения. Врио начальника ОГИБДД по району капитан полиции Николай Дидух рассказал школьникам о своей работе. Также выпускники узнали о том, какие требования предъявляются к кандидатам на должность инспектора ГИБДД. Подростков интересовали вопросы поступления в ДВЮИ МВД Хабаровска и особенности прохождения стажировки.
После школьники смогли попробовать себя в роли инспекторов ДПС. Они надели специальные световозвращающие жилеты и вместе со служащими и останавливали машины, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на