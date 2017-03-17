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10:00 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярский перевозчик перепечатает автобусные билеты из-за ошибки

Слово «департамент» написано через «о».

В Красноярске больше 1 млн проездных билетов напечатали с орфографической ошибкой. Слово «департамент» написано через «о». Об этом сообщил на странице в Facebook житель Красноярска Олег Щедловский.

«Дали сегодня в автобусе билетик: красивый, лощеный, с обеих сторон рекламка, если бы еще не досадная ошибка в иностранном слове, было бы вообще идеал», — рассказывает красноярец.

Перевозчик заявил, что это промах типографии и она выпустит новую партию стоимостью примерно в 10 тысяч рублей за свой счет. На выпуск потребуется 5−7 дней. Все это время будут использоваться проездные документы с ошибкой.

Когда будут готовы новые билеты, бракованные уничтожат.

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