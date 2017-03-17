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09:58 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморский парусник «Паллада» взял курс на Владивосток

Сегодня, 17 марта, учебный парусник «Паллада» после стоянки в китайском порту Далянь взял обратный курс на Владивосток, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Напомним, первый в этом году рейс для учебного парусного судна «Паллада» начался 15 февраля и закончится в конце марта 2017 года, сообщает ИА «Дейта».

За полтора месяца курсанты из Приморья и Республики Крым научатся управлять парусом и судном, а также посетили порты Китая и Южной Кореи.

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Напомним, что в нынешнем рейсе практику на борту учебного парусного судна Росрыболовства «Паллада» проходят 82 курсанта из филиалов Дальрыбвтуза: Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа и Дальневосточного мореходного училища, а также 30 студентов Керченского государственного морского технологического университета.

Планируется, что парусник пробудет в плавании 45 суток, за это время судно посетит два иностранных порта — Далянь (КНР) и Пусан (Республика Корея). В Корее во время трехсуточной стоянки парусника в Пусане экипаж и курсанты приняли участие в мероприятиях, организованных Генеральным консульством России.

28 февраля экипаж «Паллады», проходя в очередной раз место гибели русской эскадры в Корейском проливе (Цусима), почтил память погибших русских моряков.

Экипаж и курсантский состав были построены в парадной форме одежды на корме судна. Старший командный состав был построен на крыле ходового мостика, откуда по трансляции капитан судна рассказал о боевом подвиге русской эскадры, после чего им была дана команда: «Государственный флаг РФ приспустить! Головные уборы снять!». Под гудки судового тифона курсанты спустили на воду венок.

После проведения торжественного церемониала флаг был поднят на место. Экипаж и курсанты перешли в район фок-мачты, где сделали несколько фото на память. По окончании церемониала продолжились судовые работы и учебные занятия.

В нынешний рейс «Паллада» отправилась под руководством нового капитана Сергея Толовикова.

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