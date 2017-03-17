Реабилитированным народам Крыма упростят процедуру получения гражданства РФ

Бальбек подчеркнул, что ежегодно из мест депортации — стран Средней Азии — в Крым возвращается около тысячи крымских татар.

«Принятие Госдумой специального закона поможет упростить процедуру для получения гражданства России, а также решить проблему тех, кто приехал в Крым еще в украинский период, но так и не обрел тут никаких законных прав. Таковых насчитывается около шести тысяч человек, которые сегодня являются лицами без гражданства», — сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, законопроект уже прошел первое чтение. Окончательное его принятие ожидается до конца апреля.

«Принятие данного законопроекта позволит сделать важный шаг на пути полной реабилитации незаконно депортированных народов Крыма», — сказал Бальбек.

Депутат подчеркнул, что члены сотен семей оказались гражданами разных государств, а отсутствие у таких лиц правовых оснований постоянно находиться на территории РФ привело к угрозе их выдворения, что неизбежно влечет за собой разрыв семейных связей и, как следствие, возникновение социальной напряженности в Крыму.

«Тысячи людей с надеждой ожидают сейчас разрешения их вопроса о получении гражданства РФ», — подчеркнул Бальбек.