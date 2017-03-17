Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Власти ЕС пригрозили наложить штраф на три крупные компании
СМИ назвали новую версию крушения Ту-154 в Сочи
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Город исчезнувших вещей: найденные в Москве предметы с историей Чем пользовались люди, жившие на территории Московского края сотни и тысячи лет назад.
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Время поставить мат»: РФ 3 года готовила Киеву юридический удар
Не технический сбой: Джигурда о выдворении из ДНР
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Пожилые люди оказались любителями рисковать
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
8Тайский День слона
1185-летие Наины Ельциной
11:33 (мск), источник: РИА Новости

Реабилитированным народам Крыма упростят процедуру получения гражданства РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Реабилитированные народы Крыма получат преференции на упрощенную процедуру получения российского гражданства, сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.

Источник: РИА "Новости"

Бальбек подчеркнул, что ежегодно из мест депортации — стран Средней Азии — в Крым возвращается около тысячи крымских татар.

«Принятие Госдумой специального закона поможет упростить процедуру для получения гражданства России, а также решить проблему тех, кто приехал в Крым еще в украинский период, но так и не обрел тут никаких законных прав. Таковых насчитывается около шести тысяч человек, которые сегодня являются лицами без гражданства», — сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, законопроект уже прошел первое чтение. Окончательное его принятие ожидается до конца апреля.

«Принятие данного законопроекта позволит сделать важный шаг на пути полной реабилитации незаконно депортированных народов Крыма», — сказал Бальбек.

Депутат подчеркнул, что члены сотен семей оказались гражданами разных государств, а отсутствие у таких лиц правовых оснований постоянно находиться на территории РФ привело к угрозе их выдворения, что неизбежно влечет за собой разрыв семейных связей и, как следствие, возникновение социальной напряженности в Крыму.

«Тысячи людей с надеждой ожидают сейчас разрешения их вопроса о получении гражданства РФ», — подчеркнул Бальбек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Нидерландские избиратели решили судьбу Украины
Снятие наличных с пластиковых карт может подорожать
Минюст попросил ВС запретить в России «Свидетелей Иеговы»
В Японии прошли первые учения на случай ракетного удара КНДР
Названа предварительная сумма ремонта «Адмирала Кузнецова»
Сирия заявила об уничтожении израильского самолета
Около офиса радиостанции Russian Wave на Кипре произошел взрыв
Хрущевок не останется и в регионах России
Спорт
Дальше без наших: «Ростов» и «Краснодар» вылетели из Лиги Европы Все российские команды завершили выступление в еврокубках в текущем сезоне
Авто
В российском автопарке сменился лидер среди иномарок Самой популярной иномаркой в России, по состоянию на 1 января 2017 года, стал Ford Focus. Таким образом, американское авто сместило с первого места прежнего лидера - Toyota
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
В Госдуме предложили расселить все хрущевки в России
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки Поклонники пары ждали этого больше года!
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь