В воронежском театре драмы представят тургеневский «Месяц в деревне»

Режиссер Никита Рак поставит в Воронежском академическом театре драмы имени Кольцова спектакль по пьесе Ивана Тургенева «Месяц в деревне», сообщил худрук театра Владимир Петров на пресс-конференции в четверг, 16 марта. Премьера постановки запланирована на май 2017 года.

Никита Рак пообещал, что спектакль станет «грустной песней о нашей веселой родине».

— Это пьеса о любви, о сложных переплетениях судеб русский людей. Я думаю, спектакль будет очень своевременным для нашей страны в ее сегодняшнем состоянии, — отметил режиссер.

Спектакль «Месяц в деревне» будет идти на большой сцене театра. Режиссер заверил, что зрителей ждут множество интереснейших женских образов.

Художественный руководитель театра Владимир Петров работает над постановкой на большой сцене шекспировского «Гамлета». По словам режиссера, спектакль будет выпущен осенью 2017 года и откроет новый, 216-й сезон драмтеатра. Кроме того, в театре работают над постановкой новой новогодней сказки для детей.