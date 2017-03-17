Ирландский святой неирландского происхождения

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Праздник чествования небесного покровителя Ирландии — святого Патрика — завоевал популярность в большинстве стран мира, а сам он превратился в один из главных символов страны. Впрочем, святой Патрик не только не был ирландцем по рождению, но и имя свое получил не сразу. Интересные факты об одном из самых популярных праздников в мире — в подборке «Известий». Письмо для святого Патрика В действительности, по мнению историков, будущий святой Патрик был римлянином. В Ирландию он впервые попал не по своей воле — 16-летнего юношу, проживавшего в римской Британии, похитила шайка разбойников из этой страны. Когда Патрика привезли на территорию государства, его продали в рабство.

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Согласно «Исповеди» самого святого Патрика — одному из главных (и весьма немногих) источников информации о его жизни, — будущий святой был неграмотен, хотя и происходил из богатой семьи. В рабстве святой Патрик находился шесть лет. Причем он непрерывно молился, пока не услышал глас Божий, указывающий на скорое освобождение. Святому действительно удалось бежать и вернуться на родину, где он позднее принял священный сан, а с ним и имя Патрик. Однако долго в Британии он не задержался — во сне ему явился ангел Викториций (принято считать, что так Патрик назвал святого Виктора). В руках у него святой увидел несколько писем — среди них в том числе было и одно, адресованное ему. В письме содержалась просьба ирландцев вернуться. Именно из-за этого Патрик отправился обратно в Ирландию, где до конца своей жизни успел обратить в христианство несколько тысяч человек. Святой скончался 17 марта в Ирландии, однако ни год смерти, ни место его захоронения так и не были установлены.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:26.15740740740741% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BRuqpnfAzqh/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от βяεεαทα Sнεทαε (@breesgarden)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-17T06:27:42+00:00">Мар 16 2017 в 11:27 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Клевер - символ Ирландии

Один шанс из тысяч Изначально праздник имел церковное происхождение. Однако в светских мероприятиях, посвященных покровителю Ирландии, христианские и языческие символы сейчас смешались. Неотъемлемыми элементами праздника стали изображение волшебника-лепрекона и трилистник.

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Как именно клевер превратился в символ главного ирландского праздника, неизвестно. Потому что в самой Ирландии он не является государственным символом, его изображения нет ни на монетах или банкнотах, ни даже на марках, хотя он и символизирует страну на гербе Великобритании. По одной из версий, Патрик мог использовать растение для того, чтобы рассказывать о Святой Троице. Впрочем, подтверждения у историков эта версия не нашла. Зато популярностью пользуется другая связанная с трилистником легенда — считается, что человек, обнаруживший в День святого Патрика четырехлистный клевер, обретет счастье. Впрочем, шансы на обнаружение такого листа оцениваются примерно в 1:10 000. Другими символами праздника стали и вовсе фантастические персонажи, родом из древних ирландских сказок, — лепреконы.

Лувр для лепрекона Сами по себе лепреконы не добры и не злы, однако древние сказители наделили их ценным для человечества качеством — магические существа могут исполнять желания тех, кто сумеет их поймать. Изображаются они обычно в виде маленьких человечков преклонного возраста, одетых в зеленые костюмы. Имеются у этих человечков и «ночные» сородичи — клуриконы: в отличие от лепреконов они всегда угрюмы и изображаются не с горшком золота, а с винным кувшином.

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При этом до прихода в Ирландию святого Патрика лепреконы были выше — но, по мере того как в стране росло влияние христианства, размеры человечков, приписываемые им в легендах, постепенно уменьшались. Впрочем, это не повлияло на популярность лепреконов среди празднующих день покровителя Ирландии. В 1948 году в американском городе Портленде был открыт парк лепреконов «Милл Эндс», который также был официально признан самым маленьким городским парком в мире. Его площадь составляет всего около 0,3 кв. м, и помещается он на площадке, ранее предназначавшейся для размещения уличного фонаря. А в столице Ирландии, Дублине, в 2010 году открылся интерактивный музей лепреконов и других персонажей местного фольклора, который в местных СМИ назвали Лувром для лепреконов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BRutzm8hvpl/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Tommaso Todesco (@tommygoes)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-17T06:55:16+00:00">Мар 16 2017 в 11:55 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Синий или зеленый? Церковным праздником День святого Патрика стал в начале XVII века (хотя отмечать этот день ирландцы начали еще в IX—X вв. еках), а официальным праздником в Ирландии и Великобритании он был признан в 1903 году. Однако с тех пор многое в традициях празднования успело измениться. Изначально цветом святого считался синий. И лишь с течением времени (и по мере распространения праздника) он трансформировался в зеленый, что в том числе соответствует цвету двух его главных атрибутов — трилистника и костюма лепрекона. Первоначально День святого Патрика был праздником исключительно церковным, вплоть до 1970 года в этот день в Ирландии были закрыты все пабы. Запрет был снят после того, как параллельно с церковным праздником начал всё сильнее распространяться и светский. Сегодня в этот день в мире выпивается свыше 5 млн л пива.

Зеленая река и парад в Аргентине Со временем праздник стал существовать сразу в двух ипостасях — светской и церковной. И если даты церковного праздника зависят от календаря — в частности, от дат Великого поста и Пасхи, то светский праздник неизменно отмечается 17 марта или в ближайшие к этому дню выходные. В Ирландии самые большие торжества проходят в городе Даунпатрик, который считается одним из наиболее вероятных мест захоронения святого. Однако самый первый парад в честь него в состоялся отнюдь не в Ирландии, а в Нью-Йорке в 1762 году, когда ирландские солдаты прошли по городу торжественным маршем. Первый парад в Дублине прошел лишь почти два столетия спустя — в 1931 году. Командовал им министр обороны Ирландского свободного государства Десмонд Фицджеральд. Сейчас парады — правда, уже отнюдь не военные — проходят в большинстве стран мира.

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