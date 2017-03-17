Ирландский святой неирландского происхождения
17 марта во всём мире отмечают День святого Патрика.
17 марта во всём мире отмечают День святого Патрика.
Праздник чествования небесного покровителя Ирландии — святого Патрика — завоевал популярность в большинстве стран мира, а сам он превратился в один из главных символов страны. Впрочем, святой Патрик не только не был ирландцем по рождению, но и имя свое получил не сразу.
Интересные факты об одном из самых популярных праздников в мире — в подборке «Известий».
Письмо для святого Патрика
В действительности, по мнению историков, будущий святой Патрик был римлянином. В Ирландию он впервые попал не по своей воле — 16-летнего юношу, проживавшего в римской Британии, похитила шайка разбойников из этой страны. Когда Патрика привезли на территорию государства, его продали в рабство.
Согласно «Исповеди» самого святого Патрика — одному из главных (и весьма немногих) источников информации о его жизни, — будущий святой был неграмотен, хотя и происходил из богатой семьи.
В рабстве святой Патрик находился шесть лет. Причем он непрерывно молился, пока не услышал глас Божий, указывающий на скорое освобождение.
Святому действительно удалось бежать и вернуться на родину, где он позднее принял священный сан, а с ним и имя Патрик. Однако долго в Британии он не задержался — во сне ему явился ангел Викториций (принято считать, что так Патрик назвал святого Виктора). В руках у него святой увидел несколько писем — среди них в том числе было и одно, адресованное ему. В письме содержалась просьба ирландцев вернуться. Именно
Один шанс из тысяч
Изначально праздник имел церковное происхождение. Однако в светских мероприятиях, посвященных покровителю Ирландии, христианские и языческие символы сейчас смешались. Неотъемлемыми элементами праздника стали изображение
Как именно клевер превратился в символ главного ирландского праздника, неизвестно.
Потому что в самой Ирландии он не является государственным символом, его изображения нет ни на монетах или банкнотах, ни даже на марках, хотя он и символизирует страну на гербе Великобритании.
По одной из версий, Патрик мог использовать растение для того, чтобы рассказывать о Святой Троице. Впрочем, подтверждения у историков эта версия не нашла. Зато популярностью пользуется другая связанная с трилистником легенда — считается, что человек, обнаруживший в День святого Патрика четырехлистный клевер, обретет счастье. Впрочем, шансы на обнаружение такого листа оцениваются примерно в 1:10 000.
Другими символами праздника стали и вовсе фантастические персонажи, родом из древних ирландских сказок, — лепреконы.
Лувр для лепрекона
Сами по себе лепреконы не добры и не злы, однако древние сказители наделили их ценным для человечества качеством — магические существа могут исполнять желания тех, кто сумеет их поймать. Изображаются они обычно в виде маленьких человечков преклонного возраста, одетых в зеленые костюмы. Имеются у этих человечков и «ночные» сородичи — клуриконы: в отличие от лепреконов они всегда угрюмы и изображаются не с горшком золота, а с винным кувшином.
При этом до прихода в Ирландию святого Патрика лепреконы были выше — но, по мере того как в стране росло влияние христианства, размеры человечков, приписываемые им в легендах, постепенно уменьшались.
Впрочем, это не повлияло на популярность лепреконов среди празднующих день покровителя Ирландии. В 1948 году в американском городе Портленде был открыт парк лепреконов «Милл Эндс», который также был официально признан самым маленьким городским парком в мире. Его площадь составляет всего около 0,3 кв. м, и помещается он на площадке, ранее предназначавшейся для размещения уличного фонаря. А в столице Ирландии, Дублине, в 2010 году открылся интерактивный музей лепреконов и других персонажей местного фольклора, который в местных СМИ назвали Лувром для лепреконов.
Синий или зеленый?
Церковным праздником День святого Патрика стал в начале XVII века (хотя отмечать этот день ирландцы начали еще в
Изначально цветом святого считался синий. И лишь с течением времени (и по мере распространения праздника) он трансформировался в зеленый, что в том числе соответствует цвету двух его главных атрибутов — трилистника и костюма лепрекона.
Первоначально День святого Патрика был праздником исключительно церковным, вплоть до 1970 года в этот день в Ирландии были закрыты все пабы. Запрет был снят после того, как параллельно с церковным праздником начал всё сильнее распространяться и светский. Сегодня в этот день в мире выпивается свыше 5 млн л пива.
Зеленая река и парад в Аргентине
Со временем праздник стал существовать сразу в двух ипостасях — светской и церковной. И если даты церковного праздника зависят от календаря — в частности, от дат Великого поста и Пасхи, то светский праздник неизменно отмечается 17 марта или в ближайшие к этому дню выходные.
В Ирландии самые большие торжества проходят в городе Даунпатрик, который считается одним из наиболее вероятных мест захоронения святого. Однако самый первый парад в честь него в состоялся отнюдь не в Ирландии, а в
Сейчас парады — правда, уже отнюдь не военные — проходят в большинстве стран мира.
Свое шествие проходит даже в столице Аргентины
Самый короткий в мире парад проходит в ирландской деревне Дрипси, где жители просто преодолевают около 90 м, разделяющие два местных паба. В американском Чикаго 17 марта (или в ближайшие к этому дню выходные) в честь святого Патрика окрашивают в зеленый цвет реку
В России первый парад в честь святого Патрика состоялся в 1992 году. С 1999 года в марте также проводится музыкальный фестиваль «День святого Патрика», который проходит не только в Москве и Петербурге, но и в целом ряде городов России, включая Калугу, Дубну, Киров и Екатеринбург.