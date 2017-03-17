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10:13 (мск), источник: Известия.Ру

Ирландский святой неирландского происхождения

17 марта во всём мире отмечают День святого Патрика.

Источник: Reuters

Праздник чествования небесного покровителя Ирландии — святого Патрика — завоевал популярность в большинстве стран мира, а сам он превратился в один из главных символов страны. Впрочем, святой Патрик не только не был ирландцем по рождению, но и имя свое получил не сразу.

Интересные факты об одном из самых популярных праздников в мире — в подборке «Известий».

Письмо для святого Патрика

В действительности, по мнению историков, будущий святой Патрик был римлянином. В Ирландию он впервые попал не по своей воле — 16-летнего юношу, проживавшего в римской Британии, похитила шайка разбойников из этой страны. Когда Патрика привезли на территорию государства, его продали в рабство.

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Согласно «Исповеди» самого святого Патрика — одному из главных (и весьма немногих) источников информации о его жизни, — будущий святой был неграмотен, хотя и происходил из богатой семьи.

В рабстве святой Патрик находился шесть лет. Причем он непрерывно молился, пока не услышал глас Божий, указывающий на скорое освобождение.

Святому действительно удалось бежать и вернуться на родину, где он позднее принял священный сан, а с ним и имя Патрик. Однако долго в Британии он не задержался — во сне ему явился ангел Викториций (принято считать, что так Патрик назвал святого Виктора). В руках у него святой увидел несколько писем — среди них в том числе было и одно, адресованное ему. В письме содержалась просьба ирландцев вернуться. Именно из-за этого Патрик отправился обратно в Ирландию, где до конца своей жизни успел обратить в христианство несколько тысяч человек. Святой скончался 17 марта в Ирландии, однако ни год смерти, ни место его захоронения так и не были установлены.

Клевер - символ Ирландии

Один шанс из тысяч

Изначально праздник имел церковное происхождение. Однако в светских мероприятиях, посвященных покровителю Ирландии, христианские и языческие символы сейчас смешались. Неотъемлемыми элементами праздника стали изображение волшебника-лепрекона и трилистник.

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Как именно клевер превратился в символ главного ирландского праздника, неизвестно.

Потому что в самой Ирландии он не является государственным символом, его изображения нет ни на монетах или банкнотах, ни даже на марках, хотя он и символизирует страну на гербе Великобритании.

По одной из версий, Патрик мог использовать растение для того, чтобы рассказывать о Святой Троице. Впрочем, подтверждения у историков эта версия не нашла. Зато популярностью пользуется другая связанная с трилистником легенда — считается, что человек, обнаруживший в День святого Патрика четырехлистный клевер, обретет счастье. Впрочем, шансы на обнаружение такого листа оцениваются примерно в 1:10 000.

Другими символами праздника стали и вовсе фантастические персонажи, родом из древних ирландских сказок, — лепреконы.

Лувр для лепрекона

Сами по себе лепреконы не добры и не злы, однако древние сказители наделили их ценным для человечества качеством — магические существа могут исполнять желания тех, кто сумеет их поймать. Изображаются они обычно в виде маленьких человечков преклонного возраста, одетых в зеленые костюмы. Имеются у этих человечков и «ночные» сородичи — клуриконы: в отличие от лепреконов они всегда угрюмы и изображаются не с горшком золота, а с винным кувшином.

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При этом до прихода в Ирландию святого Патрика лепреконы были выше — но, по мере того как в стране росло влияние христианства, размеры человечков, приписываемые им в легендах, постепенно уменьшались.

Впрочем, это не повлияло на популярность лепреконов среди празднующих день покровителя Ирландии. В 1948 году в американском городе Портленде был открыт парк лепреконов «Милл Эндс», который также был официально признан самым маленьким городским парком в мире. Его площадь составляет всего около 0,3 кв. м, и помещается он на площадке, ранее предназначавшейся для размещения уличного фонаря. А в столице Ирландии, Дублине, в 2010 году открылся интерактивный музей лепреконов и других персонажей местного фольклора, который в местных СМИ назвали Лувром для лепреконов.

Синий или зеленый?

Церковным праздником День святого Патрика стал в начале XVII века (хотя отмечать этот день ирландцы начали еще в IX—X вв.еках), а официальным праздником в Ирландии и Великобритании он был признан в 1903 году. Однако с тех пор многое в традициях празднования успело измениться.

Изначально цветом святого считался синий. И лишь с течением времени (и по мере распространения праздника) он трансформировался в зеленый, что в том числе соответствует цвету двух его главных атрибутов — трилистника и костюма лепрекона.

Первоначально День святого Патрика был праздником исключительно церковным, вплоть до 1970 года в этот день в Ирландии были закрыты все пабы. Запрет был снят после того, как параллельно с церковным праздником начал всё сильнее распространяться и светский. Сегодня в этот день в мире выпивается свыше 5 млн л пива.

Зеленая река и парад в Аргентине

Со временем праздник стал существовать сразу в двух ипостасях — светской и церковной. И если даты церковного праздника зависят от календаря — в частности, от дат Великого поста и Пасхи, то светский праздник неизменно отмечается 17 марта или в ближайшие к этому дню выходные.

В Ирландии самые большие торжества проходят в городе Даунпатрик, который считается одним из наиболее вероятных мест захоронения святого. Однако самый первый парад в честь него в состоялся отнюдь не в Ирландии, а в Нью-Йорке в 1762 году, когда ирландские солдаты прошли по городу торжественным маршем. Первый парад в Дублине прошел лишь почти два столетия спустя — в 1931 году. Командовал им министр обороны Ирландского свободного государства Десмонд Фицджеральд.

Сейчас парады — правда, уже отнюдь не военные — проходят в большинстве стран мира.

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Свое шествие проходит даже в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Проходит он на одной из центральных улиц города и пользуется большой популярностью. Так, в 2006 году в нем приняли участие около 50 тыс. человек. Причем ни представители местной католической церкви, ни собственно ирландская диаспора в его организации участия не принимали.

Самый короткий в мире парад проходит в ирландской деревне Дрипси, где жители просто преодолевают около 90 м, разделяющие два местных паба. В американском Чикаго 17 марта (или в ближайшие к этому дню выходные) в честь святого Патрика окрашивают в зеленый цвет реку Грин-Ривер. В Малайзии в честь ирландского святого проводят бал.

В России первый парад в честь святого Патрика состоялся в 1992 году. С 1999 года в марте также проводится музыкальный фестиваль «День святого Патрика», который проходит не только в Москве и Петербурге, но и в целом ряде городов России, включая Калугу, Дубну, Киров и Екатеринбург.

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