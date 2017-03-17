Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Летучая и Бородина борются за звание любимой ведущей
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Наталья Поклонская снова оказалась в центре громкой истории
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
14На восток США обрушилась снежная буря
1185-летие Наины Ельциной
10Освобожденная Пальмира
08:25 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Владелец протаранил залоговый автомобиль, который забирали приставы

ПЕРМЬ, 17 марта, РИА ФедералПресс. Исполняя производство об обращении взыскания на автомобиль, приобретенный недобросовестным кредитозаемщиком по договору залога, пермские приставы столкнулись с неадекватным поведением владельца транспортного средства.

Как только судебный пристав приступил к составлению акта описи и ареста Opel Corsa, появился хозяин автомобиля. Агрессивно настроенный мужчина сначала пытался выяснять отношения на повышенных тонах, а затем сел в другой свой автомобиль и въехал в Opel. Повреждения залогового имущества оказались незначительными. Однако на этом должник не успокоился и в момент погрузки Opel на автоэвакуатор, попытался проколоть шины автомобиля.

В пресс-службе пермского краевого УФССП сообщили, что приставы часто сталкиваться с неадекватными поступками должников, пытающихся всяческими способами избежать мер принудительного исполнения. На этот раз приставам удалось убедить должника не мешать исполнению судебного решения. «Сейчас бывший владелец собирается заключить мировое соглашение с кредитной организацией и вернуть себе автомобиль», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минобороны РФ: международные доклады не приносят пользы жителям Сирии
США просят Россию выдать хакеров без договора об экстрадиции
ООН опасается, что не справится с потоком беженцев из Мосула
США ждут от Китая и РФ более активных действий в отношении КНДР
«Ростов» уступил «Манчестер Юнайтед» и завершил борьбу в ЛЕ
Анкара лишила РФ права беспошлинной поставки пшеницы
Американские сенаторы поссорились из-за Путина
СМИ: в Италии арестован бизнесмен из России
Спорт
Всё равно мужики. Как «Ростов» бился в Манчестере "Ростов" проиграл. Но заставил вратаря "МЮ" поработать и сохранил интригу до последней секунды.
Авто
В российском автопарке сменился лидер среди иномарок Самой популярной иномаркой в России, по состоянию на 1 января 2017 года, стал Ford Focus. Таким образом, американское авто сместило с первого места прежнего лидера - Toyota
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу Из-за агрессивного ученика родители других детей попросили перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь