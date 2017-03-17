Владелец протаранил залоговый автомобиль, который забирали приставы

Как только судебный пристав приступил к составлению акта описи и ареста Opel Corsa, появился хозяин автомобиля. Агрессивно настроенный мужчина сначала пытался выяснять отношения на повышенных тонах, а затем сел в другой свой автомобиль и въехал в Opel. Повреждения залогового имущества оказались незначительными. Однако на этом должник не успокоился и в момент погрузки Opel на автоэвакуатор, попытался проколоть шины автомобиля.

В пресс-службе пермского краевого УФССП сообщили, что приставы часто сталкиваться с неадекватными поступками должников, пытающихся всяческими способами избежать мер принудительного исполнения. На этот раз приставам удалось убедить должника не мешать исполнению судебного решения. «Сейчас бывший владелец собирается заключить мировое соглашение с кредитной организацией и вернуть себе автомобиль», — уточнили в пресс-службе ведомства.