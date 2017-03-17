Малооблачная и теплая погода сохранится в Перми до 22 марта
По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько суток температура воздуха будет на 4−6 градусов выше нормы. В частности, это коснется северные районы.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько суток температура воздуха будет на 4−6 градусов выше нормы. В частности, это коснется северные районы.
Блокирующий антициклон, который на этой неделе определяет погоду в Пермском крае, сохранится еще в течение
Так, ночью на южных территориях температура будет колебаться в пределах −8…−13°, в дневные часы оттепели до +2…+5°. В северной части края минимальная температура ночью −2…−7°, днем до +4…+7°. Среднесуточная температура воздуха по северу будет выше нормы на
В Перми в ближайшие дни температура ночью будет колебаться в пределах −5…−8°, днем воздух будет прогреваться до +4…+6°.
Погода в регионе может измениться только после 22 марта. Существенные осадки возможны не ранее