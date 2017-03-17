Работы по устранению повреждения на теплосети в Самаре завершены в срок

Вчера, 16 марта, в 20:00 специалисты «Предприятия тепловых сетей» завершили ремонтные работы на месте повреждения теплосети диаметром 300 мм на пересечении улиц Молодогвардейской и Некрасовской. В работах принимали участие сотрудники двух ремонтных бригад. Устранение повреждения велось под контролем департамента городского хозяйства и экологии Самары.

Напомним, что всем потребителям, получающим услугу отопления по данной теплотрассе, было предложено перейти на резервную схему теплоснабжения, сообщает ПТС.

