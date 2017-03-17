На Среднем Урале родители подростка, толкнувшего сверстницу в фонтан, заплатят крупный штраф
В Нижнем Тагиле родители 12-летнего школьника, толкнувшего сверстницу в фонтан, заплатят крупный штраф. Девочка упала на железные трубы.
В Нижнем Тагиле родители 12-летнего школьника, толкнувшего сверстницу в фонтан, заплатят крупный штраф. Девочка упала на железные трубы.
Как сообщили Накануне.RU в
Согласно заключению судмедэкспертизы травма живота, обнаруженная у ребенка, является опасной для жизни и квалифицирована как повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью. В связи с чем прокуратура направила иск о взыскании компенсации морального вреда с законных представителей мальчика в размере 300 тыс. рублей. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Судебный акт в законную силу не вступил.