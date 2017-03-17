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08:58 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале родители подростка, толкнувшего сверстницу в фонтан, заплатят крупный штраф

В Нижнем Тагиле родители 12-летнего школьника, толкнувшего сверстницу в фонтан, заплатят крупный штраф. Девочка упала на железные трубы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел 4 августа прошлого года на Площади Славы в Нижнего Тагила. 12-летняя девочка гуляла по бортику центрального круга фонтана, в это же время по бортику указанного фонтана проходил 12-летний мальчик. Поравнявшись с девочкой, он обеими руками толкнул ее в спину. В результате ребенок не удержался на ногах и упал в воду, ударившись животом о металлическую трубу в фонтане и получив рваную рану живота. Девочка была незамедлительно госпитализирована «скорой помощью» в детскую городскую больницу.

Согласно заключению судмедэкспертизы травма живота, обнаруженная у ребенка, является опасной для жизни и квалифицирована как повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью. В связи с чем прокуратура направила иск о взыскании компенсации морального вреда с законных представителей мальчика в размере 300 тыс. рублей. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Судебный акт в законную силу не вступил.

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