Влюбленные подростки перед побегом оставили записку и телефоны

Сбежавшие подростки — 15-летняя Анастасия Мотыль и 16-летний Владислав Культенко — вернулись домой. Ребята пропали 14 марта, а масштабные поиски начались через два дня. Буквально в этот же день вечером их поймали.

По имеющейся информации, юноша приехал к девушке еще 11 марта. Проведя три дня вместе, влюбленные написали записку родителям о том, что у них любовь, и, оставив мобильные телефоны дома, они пустились в бега, сообщают Новосибирские Новости.

Напомним, в Новосибирске второй месяц продолжаются поиски 15-летнего Дмитрия Гудовского. В начале марта Следственный комитет возбудил дело по 105-й статье УК — «Убийство».