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08:55 (мск), источник: VN.ru

Влюбленные подростки перед побегом оставили записку и телефоны

Сбежавших из дома 15-летнюю школьницу из Мошково и ее 16-летнего друга из Новосибирска благополучно вернули домой. Подростки сбежали 14 марта и почти двое суток находились в розыске.

Сбежавшие подростки — 15-летняя Анастасия Мотыль и 16-летний Владислав Культенко — вернулись домой. Ребята пропали 14 марта, а масштабные поиски начались через два дня. Буквально в этот же день вечером их поймали.

— Ребята нашлись живыми. Сейчас они дома, — рассказала куратор сообщества «Доброспас-Новосибирск» Оксана Курских.

По имеющейся информации, юноша приехал к девушке еще 11 марта. Проведя три дня вместе, влюбленные написали записку родителям о том, что у них любовь, и, оставив мобильные телефоны дома, они пустились в бега, сообщают Новосибирские Новости.

Напомним, в Новосибирске второй месяц продолжаются поиски 15-летнего Дмитрия Гудовского. В начале марта Следственный комитет возбудил дело по 105-й статье УК — «Убийство».

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