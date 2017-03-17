Выходные в Воронеже будут дождливыми и пасмурными

Подробный прогноз на ближайшие дни опубликовал Воронежский гидрометцентр. В пятницу, 17 марта, днем до +6,преимущественно пасмурно, дождливо, ветер восточный, 4−9 м/сек. Самым теплым этот день в метеоистории Воронежа был в 1989 году, когда воздух прогрелся до +11,7, а самым холодным — в 1957-м: тогда синоптики зафиксировали 19,2 градуса мороза.

В субботу, 18 марта, ночью +1, днем +7. Пасмурно, дождливо, ветер южный, 5−11 м/сек. В воскресенье, 19 марта, ночью так же +1, днем воздух прогреется до +8 градусов. В течение всех суток будет идти дождь, синоптики обещают пасмурную и ветреную погоду — 7−12 м/сек южного направления.