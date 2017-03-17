Какая погода ожидает Казахстан на Наурыз
Наурыз подарит солнечные дни только северным регионам, на остальной территории ожидаются осадки.
Наурыз подарит солнечные дни только северным регионам, на остальной территории ожидаются осадки.
Наурыз подарит солнечные дни только северным регионам, на остальной территории ожидаются осадки, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«В северных регионах и центральной части Казахстана, как и сейчас, будет хорошая солнечная погода, небольшие морозы сохранятся ночью в пределах 8−15 градусов ниже нуля, днем около нуля. А вот на остальной территории — западе, юге,
По ее словам, в южных регионах Казахстана преимущественно будет дождь, на западе температура воздуха ночью ожидается в пределах −2… +3, днем столбики термометра повысятся до 7−12 тепла. На
«На юге и
Напомним, в честь самого теплого весеннего праздника казахстанцы отдохнут 21, 22 и 23 марта. Согласно постановлению