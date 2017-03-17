Какая погода ожидает Казахстан на Наурыз

Наурыз подарит солнечные дни только северным регионам, на остальной территории ожидаются осадки, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«В северных регионах и центральной части Казахстана, как и сейчас, будет хорошая солнечная погода, небольшие морозы сохранятся ночью в пределах 8−15 градусов ниже нуля, днем около нуля. А вот на остальной территории — западе, юге, юго-востоке и востоке — ожидаются осадки», — сообщила директор гидрометцентра РГП «Казгидромет» Марина Шмидт.

По ее словам, в южных регионах Казахстана преимущественно будет дождь, на западе температура воздуха ночью ожидается в пределах −2… +3, днем столбики термометра повысятся до 7−12 тепла. На северо-западе республики ночные температуры будут в пределах 10−15 мороза, дневные — 3−10 тепла.

«На юге и юго-востоке страны уже сейчас положительный фон, ночные температуры ожидаются 3−8 тепла, днем 13−18 градусов», — отметила Шмидт.