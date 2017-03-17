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09:01 (мск), источник: Tengrinews

Какая погода ожидает Казахстан на Наурыз

Наурыз подарит солнечные дни только северным регионам, на остальной территории ожидаются осадки.

Источник: Tengrinews

Наурыз подарит солнечные дни только северным регионам, на остальной территории ожидаются осадки, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«В северных регионах и центральной части Казахстана, как и сейчас, будет хорошая солнечная погода, небольшие морозы сохранятся ночью в пределах 8−15 градусов ниже нуля, днем около нуля. А вот на остальной территории — западе, юге, юго-востоке и востоке — ожидаются осадки», — сообщила директор гидрометцентра РГП «Казгидромет» Марина Шмидт.

По ее словам, в южных регионах Казахстана преимущественно будет дождь, на западе температура воздуха ночью ожидается в пределах −2… +3, днем столбики термометра повысятся до 7−12 тепла. На северо-западе республики ночные температуры будут в пределах 10−15 мороза, дневные — 3−10 тепла.

«На юге и юго-востоке страны уже сейчас положительный фон, ночные температуры ожидаются 3−8 тепла, днем 13−18 градусов», — отметила Шмидт.

Напомним, в честь самого теплого весеннего праздника казахстанцы отдохнут 21, 22 и 23 марта. Согласно постановлению премьер-министра Казахстана дни отдыха с субботы 18 марта переносятся на понедельник 20 марта, таким образом, выходные дни будут длиться с 19 по 23 марта.

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