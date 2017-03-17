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09:53 (мск), источник: Publika.md

На субботу синоптики предсказали заморозки

Зима не спешит отступать. Согласно синоптикам, в субботу ожидаются заморозки на поверхности почвы, а температура воздуха ночью снизится до минус одного градуса.

Источник: Publika.md

Прохладнее всего будет в центральных и северных районах страны.

На следующей неделе существенно потеплеет, воздух прогреется до плюс 19-ти градусов.

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