На субботу синоптики предсказали заморозки
Зима не спешит отступать. Согласно синоптикам, в субботу ожидаются заморозки на поверхности почвы, а температура воздуха ночью снизится до минус одного градуса.
Зима не спешит отступать. Согласно синоптикам, в субботу ожидаются заморозки на поверхности почвы, а температура воздуха ночью снизится до минус одного градуса.
Прохладнее всего будет в центральных и северных районах страны.
На следующей неделе существенно потеплеет, воздух прогреется до плюс 19-ти градусов.