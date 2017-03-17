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10:24 (мск), источник: Вести Приморье

На следующей неделе ожидается ухудшение погоды

В начале новой недели по территории края ожидается смещение малоактивного фронтального раздела. Значительного ухудшения погодных условий он не вызовет, лишь местами пройдут небольшие осадки.

Источник: Вести Приморье

В начале предстоящей недели синоптическая обстановка над Приморьем немного изменится. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру», по территории края ожидается смещение малоактивного фронтального раздела. Значительного ухудшения погодных условий он не вызовет, лишь местами пройдут небольшие осадки. Фронтальная облачность уменьшит как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев воздуха. Поэтому ночи на 3−4 градуса станут теплее, а дни, по сравнению с выходными — прохладнее.

Во Владивостоке без существенных осадков. Ветер северный умеренный до сильного. Температура ночью около 0 °C, днём +4…+7 °С. К середине недели в Приморском крае вновь восстановится тёплая погода без осадков.

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