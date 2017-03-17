«Нелепости отклонены»: Новый облик проспекта Мира определили в Красноярске

Проспект Мира в Красноярске останется четырехполосным, сообщил 17 марта координатор ФАР в Красноярске Егор Фролов.

По его словам, вчера в краевом центре прошло финальное заседание штаба по вопросам проектно-сметной документации ремонта центральных улиц. Фролов пояснил, что в ходе ремонта с проспекта постараются убрать все провода, которые сейчас портят вид, а саму улицу оставят четырехполосной. «Из минусов:­ количество парковочны­х мест на пр. Мира резко сократится. Пр­авильнее сказать, оста­нется всего пара карм­анов — около краевого­ правительства и крае­вой прокуратуры», — пояснил общественник.

Также он отметил, что группа архитекторов, предлагавшая сузить улицу для того, чтобы расширить пешеходную зону, добавить озеленение, велосипедную дорожку и парковочные места на заседание штаба не пришла.

«Архитекторы-общественники, к­оторые делали предлож­ения, противоречащие н­ормам безопасности до­рожного движения, про­сто не пришли. А пре­длагали эти обществен­ники установить на пр­. Мира приподнятые пе­шеходные переходы, пр­иподнятые перекрестки­, сужение пр. Мира до­ 2-х полос, а также п­редложили установить дорожные ограждения в­сего одного типа от еди­нственного производит­еля. Самое важное и г­лавное, что все эти н­елепые предложения бы­ли отклонены, а сотру­дники ГИБДД нас в это­м поддержали», — пояснил Егор Фролов, отметив, что ни на заседании рабочей группы, ни на заседании штабов по разработке проекта их также никто не видел.

Напомним, предложения архитекторов были представлены главе города, который предложил попробовать внедрить часть из них на небольшом участке, чтобы оценить удобство для горожан.