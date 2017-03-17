«Нелепости отклонены»: Новый облик проспекта Мира определили в Красноярске
Он останется четырехполосным, также с проспекта постараются убрать все провода, которые сейчас портят вид.
Он останется четырехполосным, также с проспекта постараются убрать все провода, которые сейчас портят вид.
Проспект Мира в Красноярске останется четырехполосным, сообщил 17 марта координатор ФАР в Красноярске Егор Фролов.
По его словам, вчера в краевом центре прошло финальное заседание штаба по вопросам
Также он отметил, что группа архитекторов, предлагавшая сузить улицу для того, чтобы расширить пешеходную зону, добавить озеленение, велосипедную дорожку и парковочные места на заседание штаба не пришла.
«Архитекторы-общественники, которые делали предложения, противоречащие нормам безопасности дорожного движения, просто не пришли. А предлагали эти общественники установить на пр. Мира приподнятые пешеходные переходы, приподнятые перекрестки, сужение пр. Мира до 2-х полос, а также предложили установить дорожные ограждения всего одного типа от единственного производителя. Самое важное и главное, что все эти нелепые предложения были отклонены, а сотрудники ГИБДД нас в этом поддержали», — пояснил Егор Фролов, отметив, что ни на заседании рабочей группы, ни на заседании штабов по разработке проекта их также никто не видел.
Напомним, предложения архитекторов были представлены главе города, который предложил попробовать внедрить часть из них на небольшом участке, чтобы оценить удобство для горожан.