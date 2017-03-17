В Башкирии социальные няни бесплатно присмотрят за детьми

Жители республики, которые в связи с жизненными обстоятельствами нуждаются в услуге присмотра за детьми, — например, работают или учатся, могут нанять социального работника. Причем время такой услуги ограничено — родители могут отлучиться не более чем на 3,5 часа.

Воспользоваться помощью социальной няни можно не более двух раз в неделю или не более восьми раз в месяц. Для признанных нуждающимися услуга соцработника обойдется примерно в 125 рублей за одно посещение (до 3,5 часа). Если же среднедушевой доход семьи превышает 14 тысяч рублей, услуга предоставляется на коммерческой основе, исходя из тарифов исполнителей услуг — от 40 до 140 рублей за час. С детьми из малоимущих семей социальная няня сможет посидеть бесплатно.

Чтобы пригласить социальную няню, семьям необходимо обратиться в межрайонные центры социальной помощи семье и детям и их отделения по месту жительства. Услугу «социальная няня» предоставляют автономные некоммерческие организации, которым делегированы полномочия по оказанию социальных услуг на дому. В большинстве социальные работники имеют большой опыт работы по присмотру на дому, имеют среднее специальное и среднее профессиональное образование.