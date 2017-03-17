Прокуратура требует лишить прав 19 калининградцев по медицинским показаниям

Прокуратура требует лишить прав 19 калининградцев, страдающих наркоманией и алкоголизмом. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

Эти 19 человек получили в разное время водительские права, хотя состоят на учете в «Наркологическом диспансере Калининградской области».

«При этом такие заболевания как алкоголизм, наркомания, токсикомания являются противопоказанием к деятельности, связанной с источниками повышенной опасности, к которым относятся и транспортные средства», — говорят в ведомстве.

В суд уже направлено 19 исковых заявлений с требованием прекратить действие водительских удостоверений.