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10:01 (мск), источник: АиФ Калининград

Прокуратура требует лишить прав 19 калининградцев по медицинским показаниям

Все водители состоят на учете в «Наркологическом диспансере Калининградской области».

Прокуратура требует лишить прав 19 калининградцев, страдающих наркоманией и алкоголизмом. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

Эти 19 человек получили в разное время водительские права, хотя состоят на учете в «Наркологическом диспансере Калининградской области».

«При этом такие заболевания как алкоголизм, наркомания, токсикомания являются противопоказанием к деятельности, связанной с источниками повышенной опасности, к которым относятся и транспортные средства», — говорят в ведомстве.

В суд уже направлено 19 исковых заявлений с требованием прекратить действие водительских удостоверений.

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