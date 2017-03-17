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11:57 (мск), источник: 36on.ru

В субботу на Советской площади отпразднуют день воссоединения Крыма с Россией

Администрация Воронежа сообщает, что 18 марта в городе пройдут праздничные мероприятия, посвященные воссоединению Крыма с Россией. Среди мероприятий — праздничный концерт.

Так, в 13.00 на Советской площади начнутся различные спортивные конкурсы и показательные выступления, в которых примут участие представители различных видов боевых искусств. Проявить себя дадут любителям воркаута и стритбола — для них устроят соревнования. Кроме того, на площади пройдет танцевальный марафон, а любителям экстремального отдыха представится возможность опробовать свою сноровку на скалодроме.

В 16.30, как отметили в мэрии, на площади выступят творческие коллективы города. Желающие смогут увидеть выступления Воронежского губернаторского оркестра, ансамбля казачьей песни «Держава» и других.

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