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10:35 (мск), источник: ТАСС

Ежи из челябинского зоопарка предсказали приход теплого и урожайного лета

У Росгидромета точных прогнозов на предстающую весну и лето пока нет.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Ежи Федот и Фекла из челябинского зоопарка, которые заменили медведицу Бусинку, делавшую шесть лет метеопрогнозы, предсказали приход теплого и урожайного лета. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Ежи Федот и Фекла — перспективные метеорологи. На них одели красивые шапочки, предложили на выбор несколько блюд и домик, где они могли спрятаться, если весна будет холодной. Ежи однозначно выбрали лакомство, которое означало, что весна будет дружной, а лето — теплым и урожайным. Ветерок же был таким слабым, что не мог сдуть даже шапочки, которые еле держались на колючих иголках. Таким образом, молодые метеорологи зоопарка предсказали хорошую весну и теплое лето», — сказали в пресс-службе.

Точных прогнозов на предстающую весну и лето пока нет у Росгидромета, сообщили корреспонденту ТАСС в ситуационном центре ведомства. «Долгосрочный прогноз на весенние месяцы и июнь появится где-то к 20 марта. Пока мы не можем дать прогноз на предстоящие лето», — отметил собеседник агентства.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил ТАСС, что март может стать одним из самых теплых за последние 10 месяцев на европейской части России. Он добавил, что погода, которая сейчас наблюдается, выше нормы и соответствует середине апреля.

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