Ежи из челябинского зоопарка предсказали приход теплого и урожайного лета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Ежи Федот и Фекла из челябинского зоопарка, которые заменили медведицу Бусинку, делавшую шесть лет метеопрогнозы, предсказали приход теплого и урожайного лета. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Ежи Федот и Фекла — перспективные метеорологи. На них одели красивые шапочки, предложили на выбор несколько блюд и домик, где они могли спрятаться, если весна будет холодной. Ежи однозначно выбрали лакомство, которое означало, что весна будет дружной, а лето — теплым и урожайным. Ветерок же был таким слабым, что не мог сдуть даже шапочки, которые еле держались на колючих иголках. Таким образом, молодые метеорологи зоопарка предсказали хорошую весну и теплое лето», — сказали в пресс-службе.