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10:11 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Новосибирская область примет участие в «Часе Земли»

НОВОСИБИРСК, 17 марта, РИА ФедералПресс. Правительство Новосибирской области решило поддержать международную акцию «Час Земли». Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона.

Международная акция «Час Земли», которая проводится ежегодно в последнюю субботу марта, в этом году пройдет 25 числа. С 20.30 до 21.30 подсветка здания правительства Новосибирской области будет отключена. Власти также порекомендовали выключить свет в административных зданиях муниципалитетов региона и крупных промышленных предприятиях.

Решение принять участие в акции власти приняли после обращения министра природных и экологии РФ Сергея Донского и представителей Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Справка «ФедералПресс»:

Акция «Час Земли» проводится каждый год. Акция давно стала символом бережного отношения к природе и воспитания ответственного отношения к ней. Это самая массовая экологическая акция в мире, в которой уже принимают участие 175 стран и 7 тысяч городов.

В России в акции принимают участие более 100 городов страны. Традиционно в Москве гасят подсветку в Кремле, на Красной площади, соборе Василия Блаженного, ГУМе и других зданиях.

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