Новосибирская область примет участие в «Часе Земли»

Международная акция «Час Земли», которая проводится ежегодно в последнюю субботу марта, в этом году пройдет 25 числа. С 20.30 до 21.30 подсветка здания правительства Новосибирской области будет отключена. Власти также порекомендовали выключить свет в административных зданиях муниципалитетов региона и крупных промышленных предприятиях.

Решение принять участие в акции власти приняли после обращения министра природных и экологии РФ Сергея Донского и представителей Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Справка «ФедералПресс»:

Акция «Час Земли» проводится каждый год. Акция давно стала символом бережного отношения к природе и воспитания ответственного отношения к ней. Это самая массовая экологическая акция в мире, в которой уже принимают участие 175 стран и 7 тысяч городов.

В России в акции принимают участие более 100 городов страны. Традиционно в Москве гасят подсветку в Кремле, на Красной площади, соборе Василия Блаженного, ГУМе и других зданиях.