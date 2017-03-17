После серии выбросов в Омске МЧС потребовало от предприятий перейти на режим № 1

— Мы попросили все предприятия перейти на режим работы № 1, чтобы не было никаких выбросов. Сейчас отмечается вертикальная устойчивость воздуха: фактически воздух не перемешивается и стоит с 8 марта над городом.

Об этом сообщили сегодня глава регионального управления МЧС Владимир Корбут. Он отметил, что после 8 марта в Омске преобладает штиль, ветра нет, поэтому все выбросы будут концентрироваться над жилыми кварталами.

Как стало известно сегодня, управление МЧС по Омской области попросило владельцев предприятий, находящихся в северной промзоне города, перейти на ограниченный режим работы.

Запрет связан с тем, что несмотря на масштабную проверку, проводимую МЧС совместно природоохранной прокуратурой, следственным комитетом, Росприроднадзором, министерством природных ресурсов и Росгидрометом обнаружить источник выбросов вредных веществ так и не удалось.

Напомним, что с 9 по 10 марта жители Омска массово страдали от резкого химического запаха, распространившегося в Советском и Кировском округах города. Анализ показал, что это этилмеркаптан, использующийся в качестве одоранта для того, чтобы помечать газ и вовремя обнаруживать утечки. В пик загрязнения концентрация химиката в воздухе над городом превышала установленные нормы в 400 раз.

По факту массовых выбросов было возбуждено уголовное дело. Проверки сначала прошли на семи самых крупных предприятиях города, а затем этот список расширился до 16 предприятий, но источник загрязнения пока так и не нашли. Представитель МЧС сообщил, что выбросы действительно делаются в северной промзоне, то есть в Советском округе города, где сконцентрированы десятки крупных предприятий, но назвать конкретного виновного пока никто не готов.

Владимир Корбут, руководитель Главного управления МЧС России по Омской области:

— 9 марта в Единую диспетчерскую службу города поступило больше 200 звонков. К выбросам одоранта привела халатность определенных предприятий. Ведется следствие. Уже известно, что выбросы происходили в северной промзоне, но на сегодняшний день у меня нет информации о том, кто конкретно делает выбросы.

В настоящий момент мониторинг атмосферы над Омском ведется в усиленном режиме. Отметим, что 14 марта жители города вновь пожаловались на острый запах, но контролирующие службы утверждают, что второго массированного выброса не было.