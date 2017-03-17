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10:09 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе школьники вынуждены идти на занятия по проезжей части

В Уфе учащиеся 74-ой школы вынуждены идти на занятия по проезжей части. Ситуацию усугубляет весенний гололед.

Источник: ГТРК Башкортостан

Микрорайон Гастелло Виктор Константинович знает как свои пять пальцев. Может легко рассказать, где раньше находился сталинский садик, показать место, где жил главный конструктор уфимского «Мотора». Но сегодня, признается уфимец, душа болит, во что превратились родные улицы.

Виктор Куванин почти каждый день провожает внука в школу № 74. Что на улице Фурманова. Другой дороги, кроме маленькой тропинки, которую протоптали сами жители микрорайона, нет.

Уфимец обратился сразу в несколько инстанций. Но все безрезультатно. Дорога в школу больше напоминает ежедневное восхождение альпинистов. Поэтому родители вынуждены провожать детей на уроки. Из-за гор снега и отсутствия тротуаров проезжая часть стала общей — одна на всех.

Вот этим пешеходным переходом здесь практически не пользуются. Как признались нам школьники, они попросту боятся переходить дорогу. Из-за этой снежной горы, которая образовалась прямо возле школы, водитель может не заметить ребенка, а ребенок — машину. Водители, не скрывают, они тоже опасаются, что такая дорога может спровоцировать аварию.

Местные жители признаются, они устали, что на них не обращают никакого внимания. И не понимают, почему за зиму никто так и не подумал хотя бы о детях. А многочисленные просьбы так и остались без ответа.

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