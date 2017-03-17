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10:08 (мск), источник: ИА Башинформ

В военном комиссариате Башкирии опровергли информацию о гибели солдата-срочника под Оренбургом

УФА, 17 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В военном комиссариате Башкортостана опровергли распространенную в ряде СМИ информацию о гибели солдата из республики под Оренбургом в марте этого года.

«Никаких похорон солдата-срочника 13 марта в Белебеевском районе республики не проводилось. Информация является ложной, носит откровенно провокационный, заказной характер, играет на руку “конторам”, специализирующимся на оказании псевдоуслуг по якобы законному освобождению от воинской обязанности в преддверии стартующей в апреле весенней призывной кампании», — сообщили в военкомате.

В ведомстве напоминают, что законное освобождение от призыва можно получить только в призывной комиссии по месту жительства и убедительно призывают граждан не пользоваться услугами сомнительных организаций.

В военкомате также пояснили, что военнослужащие, а тем более по призыву, давно не занимаются утилизацией боеприпасов.

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