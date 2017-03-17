Три ФОКа начнут строить в Иркутске в 2017 году

Об этом 17 марта сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на заявление мэра города Дмитрия Бердникова в ходе ежегодного отчета о деятельности органов местного самоуправления. Большой физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном начнут возводить на бульваре Рябикова. Ведется подготовка к строительству двух ФОКов в Правобережном и Ленинском округах, начнется проектирование спортивного комплекса с искусственным льдом.

Кроме этого, летом 2017 года — впервые за 30 лет — будет проведен ремонт основного здания спортивно-оздоровительного комплекса «Авиатор». В 2016 году этот спортобъект передан в муниципальную собственность, здесь в полном объёме сохранена работа секций по мини-футболу, баскетболу, волейболу, единоборствам, проводятся тренировки детской команды по хоккею с мячом.

«Строительство социальных объектов является приоритетом в работе местной власти. Так, активная работа по строительству детских садов в 2015-ом — десять объектов за один год — позволила перейти в планомерный режим по их строительству и достичь показателя доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, состоящих на регистрационном учете, по городу Иркутску сто процентов», — подчеркнул Дмитрий Бердников.

В 2016 году построены три новых детских сада — на улицах Байкальская, Юрия Тена и Новаторов. Всего введено 1125 мест, в том числе за счет приобретения трех учреждений. В этом году начнется строительство детсадов на улицах Зимняя (350 мест), Батарейная и на Байкальская (110 мест каждый). Закончено проектирование дошкольных учреждений на Сосновой, Академика Бурденко и 20-м Советском переулке.

В 2017 году закончится строительство двух школ — № 66 на ул. Ленской (на 250 мест) и основного корпуса школы № 64 на Гидростроителей (на 550 мест). Начнется строительство 19 школы (на 1125 мест), школы в микрорайоне Лесной (на 600 мест) и школы № 25 (на 550 мест), проектирование школы на Багратиона. В 2016 году завершено строительство самой большой школы на 1275 мест в жилом комплексе «Эволюция».