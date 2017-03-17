Улицу Крылова в Новосибирске сузили из-за провала, об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Проезжая часть на улице Крылова в районе здания № 12 сужена на два метра из-за провала на теплотрассе. Ремонтные работы проводят специалисты компании «Сибэко». Планируется, что последствия провала будут ликвидированы 19 марта.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в муниципалитете.