Улицу Крылова в Новосибирске сузили из-за провала
Планируется, что ликвидация последствий провала будет завершена 19 марта, рассказали в мэрии.
Планируется, что ликвидация последствий провала будет завершена 19 марта, рассказали в мэрии.
Улицу Крылова в Новосибирске сузили
Проезжая часть на улице Крылова в районе здания № 12 сужена на два метра
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в муниципалитете.