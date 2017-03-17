Руководителя «Ростов-Арены» назначат к концу марта
Подготовку стадиона к сдаче в эксплуатацию планируется начать через два месяца.
Подготовку стадиона к сдаче в эксплуатацию планируется начать через два месяца.
Руководителя стадиона «Ростов-Арена», возводимого в донской столице к чемпионату мира по футболу 2018 года, должны назначить к концу марта.
По информации официальных источников, сроки назначения главы спортобъекта обозначил глава региона Василий Голубев в ходе совещания в штабе строительства стадиона.
На совещании было заявлено, что подготовку «Ростов-Арены» к сдаче в эксплуатацию планируется начать через два месяца.
В настоящее время готовность объекта составляет 75%. На стройплощадке стадиона окончены железобетонные работы и монтаж кровли. С опережением сроков возводятся конструкции трибун.
Идет чистовая отделка
Обустройство южного, западного и восточного подходов к «Ростов-Арене» планируется выполнить до конца октября. К этому же времени предстоит построить и пешеходный бульвар, благоустроить пляжную зону.