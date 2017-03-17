Руководителя «Ростов-Арены» назначат к концу марта

Руководителя стадиона «Ростов-Арена», возводимого в донской столице к чемпионату мира по футболу 2018 года, должны назначить к концу марта.

По информации официальных источников, сроки назначения главы спортобъекта обозначил глава региона Василий Голубев в ходе совещания в штабе строительства стадиона.

На совещании было заявлено, что подготовку «Ростов-Арены» к сдаче в эксплуатацию планируется начать через два месяца.

В настоящее время готовность объекта составляет 75%. На стройплощадке стадиона окончены железобетонные работы и монтаж кровли. С опережением сроков возводятся конструкции трибун.

Идет чистовая отделка вип-помещений на западной трибуне. Ведется монтаж подвесных потолков, укладывается керамическая плитка. Завершается заливка бетона пешеходных дорожек на главном западном входе в стадион.

Обустройство южного, западного и восточного подходов к «Ростов-Арене» планируется выполнить до конца октября. К этому же времени предстоит построить и пешеходный бульвар, благоустроить пляжную зону.