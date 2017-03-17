Лето, ах лето: синоптики рассказали, каким будет предстоящее лето в Казахстане
Лето будет знойным, осень разной.
Лето будет знойным, осень разной.
Лето этого года ожидается жарким (выше нормы на 1…2 °С) и преимущественно сухим, исключение составят южные и
Кроме того, согласно предварительному прогнозу специалистов, сентябрь ожидается прохладным. И возможно первую репетицию зимы жители северных и восточных регионов ощутят на себе в конце месяца.
В октябре казахстанцы смогут насладиться комфортной погодой, именуемой в народном календаре «бабьим летом».