Лето, ах лето: синоптики рассказали, каким будет предстоящее лето в Казахстане

Лето этого года ожидается жарким (выше нормы на 1…2 °С) и преимущественно сухим, исключение составят южные и юго-восточные регионы республики, где с частыми северо-западными потоками ожидаются резкие перепады температур с обильными грозовыми дождями, в отдельных регионах даже с градом. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы РГП «Казгидромет».

Кроме того, согласно предварительному прогнозу специалистов, сентябрь ожидается прохладным. И возможно первую репетицию зимы жители северных и восточных регионов ощутят на себе в конце месяца.

В октябре казахстанцы смогут насладиться комфортной погодой, именуемой в народном календаре «бабьим летом».