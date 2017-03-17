Девочка с именем Россия живёт в глубинке Зиминского района

Волосы цвета меди и серо-голубые глаза. Этой девочке недавно исполнился только год, и она ещё не знает, что родители дали ей необычное и гордое имя — Россия.

— Рося, Россия. По телевизору слышала, что назвали ребёнка Россия и зовут ласково Рося. Кто-то против был, отговаривали. Россия — это вообще не имя. Вы ребёнку жизнь портите. Потом паспорт будет получать, поменяет ребёнок имя. Я говорю — не поменяет, — говорит мама девочки Виктория Похожаева.

Дать дочери необычное имя предложила именно мама. Папа, недолго думая, согласился.

— Получилось оно резко так, само по себе пришло имя такое. Планировали по-другому назвать, а получилось вот так — Россия, — говорит отец девочки Олег Похожаев.

Между тем, девочек по имени Россия в нашей стране становится всё больше. Тёзки маленькой зиминки подрастают в Кирове, Перми, Красноярске, Кузбассе и на Ямале. Даже во Вьетнаме родители дали ребёнку имя нашей страны. В деревне, где живут Похожаевы, не все отнеслись к выбору родителей однозначно. Старшую-то дочь они назвали без причуд, просто Машей.

— Я была против. Нет, они — Россия. Пусть будет созвучно, Мария и Россия. А когда мы увидели первую фотографию России… У неё волосы были ещё немного светлее, они были как пшеница спелая, — говорит тётя девочки Мария Романова.

Маленькая девочка по имени Россия живёт именно здесь, в Урункуе. Даже по меркам Зиминского района — самая глубинка. Когда-то здесь был посёлок и работал преуспевающий леспромхоз. Сейчас даже статуса деревни этот населённый пункт лишён. Теперь это просто участок.

В Урункуе осталось около 80 жителей. В основном пенсионеры. Работы нет. Из бюджетных учреждений — только малокомплектная школа. Олегу Похожаеву ещё повезло, он устроился в ней сторожем. Мама — домохозяйка.

— Жалко, конечно, что Урункуй уже отжил своё. Вот вы, корреспонденты, приехали из-за России. Давно не было никого, вообще никого. Вы первые, кто приехал сюда, — говорит тётя девочки Мария Романова.

Родители маленькой России на перемены не надеются и задумались о переезде. Ради будущего своих дочерей.