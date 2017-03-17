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11:37 (мск), источник: m24.ru

Связывающий семь линий метро автобус запустили в Москве

Маршрут № 908 соединяет Каховскую, Замоскворецкую, Серпуховско-Тимирязевскую, Калужско-Рижскую, Сокольническую, Солнцевскую и Филевскую ветки метро.

Источник: Москва 24

ГУП «Мосгортранс» запустил полуэкспрессный автобусный маршрут № 908, который соединяет несколько районов юга и запада столицы, сообщает пресс-служба компании.

Автобус связывает между собой несколько линий метро: Каховскую, Замоскворецкую, Серпуховско-Тимирязевскую, Калужско-Рижскую, Сокольническую, Солнцевскую и Филевскую. На маршрут выйдут автобусы большой вместимости, что обеспечит максимальный комфорт поездок, отметил гендиректор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.

Организованы следующие остановки: «Метро Каширская»; «Библиотека имени Льва Толстого»; «Симферопольский бульвар — Медицинский колледж»; «Метро «Нахимовский проспект»; «Ткацкая фабрика»; «Метро «Профсоюзная»; «Черемушкинский рынок»; «Ленинский проспект»; «Метро «Университет»; «Библиотека МГУ»; «Метро «Ломоносовский проспект»; «Площадь Ромена Роллана»; «Метро «Филевский парк». Автобусы от остановки «Метро «Филевский парк» работают с 5:05 до 22:21, от станции метро «Каширская» — с 5:45 до 23:01.

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