Китаянка удивила врачей необычными глазами
Жительница Китая пришла к офтальмологам с зудом и раздражением в глазах. После осмотра у пациентки не обнаружилось никаких проблем со зрением, но ее глаза сильно удивили врачей.
Жительница Китая пришла к офтальмологам с зудом и раздражением в глазах. После осмотра у пациентки не обнаружилось никаких проблем со зрением, но ее глаза сильно удивили врачей.
Радужная оболочка глаза 37-летней китаянки оказалась весьма необычной. Бахромка радужки была выпуклой и словно приподнималась над зрачком, образуя опоясывающую центр глаза «стену». Если абстрагироваться от знания о том, что на фото изображен человеческий глаз, можно даже вообразить кратер на Марсе.
Как рассказал для Live Science доктор Андреа Тау из Американской оптометрической ассоциации, бахромка радужки является срединной частью радужки и наполняет пространство между зрачком и лимбом — местом сочленения радужной оболочки с белковой. Она добавила, что бахромка является самой плотной частью радужки.
И хотя уплотненное состояние этого «элемента» глаза уже встречалось, у китаянки кольцо ткани вокруг зрачка более выражено, чем у других пациентов.
«Причина “выступающей” бахромки неизвестна, но многие люди рождаются с таким устройством глаза. Состояние абсолютно безвредно и не связано с проблемами зрения», — добавила Тау.
Если бы китаянка не обратилась к офтальмологам с жалобами на аллергию, вероятно, она никогда бы не узнала, что ее глаза — редкий случай. Врачи выписали пациентке лекарства и заверили, что интересная особенность ее глаз не причинит женщине никаких неприятностей.