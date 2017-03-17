Спецоперация проводится в одном из районов Алматы
Официального сообщения о происходящем пока нет.
Официального сообщения о происходящем пока нет.
В Жетысуском районе Алматы собрались экстренные службы. По предварительным данным, проводится спецоперация, передает корреспондент Zakon.kz с места происшествия.
В центре внимания частный дом, расположенный по ул. Туркменская. Она оцеплена сотрудниками полиции.
Присутствующие на месте представители спецслужб никак не комментируют происходящее. Корреспондент портала стал очевидцем того, что к дому прошел мужчина в штатском с белым флагом и громкоговорителем в руках.