Во время интервью кировского политика завял цветок
Во время интервью секретаря кировского отделения партии «Гражданская платформа» Михаила Шевелева завял стоявший позади него цветок.
Во время интервью секретаря кировского отделения партии «Гражданская платформа» Михаила Шевелева завял стоявший позади него цветок.
Примечательно, что речь шла о выборах губернатора и кандидатах от партии «Единая Россия». Необычный инцидент зафиксировал на видео журналист Владислав Крысов.
В разговоре с Life Шевелев рассказал, что цветок несколько раз переезжал вместе с ним с одного места работы на другое, а растение просто «привыкло к сильным словам», поэтому так отреагировало на беседу.
Мои друзья сказали, что это первый цветок, который дал старт своим движением началу выборной губернаторской кампании в РФ
Автор видео в разговоре с TJ предположил, что, скорее всего, цветок просто поник под собственным весом: его переставили в кадр незадолго до начала интервью.
«Поставили пустой угол закрыть. Пока настраивались, он стоял ровно, спустя минут пять после установки, во время интервью, цветок стоял и на второй минуте интервью медленно пополз вниз. Я видел, но съемки не остановил, оказалось, не зря», — добавил журналист.