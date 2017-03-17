Во время интервью кировского политика завял цветок

Примечательно, что речь шла о выборах губернатора и кандидатах от партии «Единая Россия». Необычный инцидент зафиксировал на видео журналист Владислав Крысов.

В разговоре с Life Шевелев рассказал, что цветок несколько раз переезжал вместе с ним с одного места работы на другое, а растение просто «привыкло к сильным словам», поэтому так отреагировало на беседу.

Мои друзья сказали, что это первый цветок, который дал старт своим движением началу выборной губернаторской кампании в РФ

Автор видео в разговоре с TJ предположил, что, скорее всего, цветок просто поник под собственным весом: его переставили в кадр незадолго до начала интервью.

«Поставили пустой угол закрыть. Пока настраивались, он стоял ровно, спустя минут пять после установки, во время интервью, цветок стоял и на второй минуте интервью медленно пополз вниз. Я видел, но съемки не остановил, оказалось, не зря», — добавил журналист.