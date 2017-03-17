Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Китайцы заинтересовались жильем на российских курортах
Не родись красивой: для кого красота стала проклятьем
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
16Неслабый пол
1185-летие Наины Ельциной
10Освобожденная Пальмира
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12:15 (мск), источник: Афиша Daily

Во время интервью кировского политика завял цветок

Во время интервью секретаря кировского отделения партии «Гражданская платформа» Михаила Шевелева завял стоявший позади него цветок.

Примечательно, что речь шла о выборах губернатора и кандидатах от партии «Единая Россия». Необычный инцидент зафиксировал на видео журналист Владислав Крысов.

В разговоре с Life Шевелев рассказал, что цветок несколько раз переезжал вместе с ним с одного места работы на другое, а растение просто «привыкло к сильным словам», поэтому так отреагировало на беседу.

Мои друзья сказали, что это первый цветок, который дал старт своим движением началу выборной губернаторской кампании в РФ
Михаил Шевелев
Источник: Афиша Daily

Автор видео в разговоре с TJ предположил, что, скорее всего, цветок просто поник под собственным весом: его переставили в кадр незадолго до начала интервью.

«Поставили пустой угол закрыть. Пока настраивались, он стоял ровно, спустя минут пять после установки, во время интервью, цветок стоял и на второй минуте интервью медленно пополз вниз. Я видел, но съемки не остановил, оказалось, не зря», — добавил журналист.

Комментарии
14
ПУМА
От вранья вятских политиков уже цветы вянут!!!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Петрова Оксана
где пройдут эти добрые люди - там трава не растёт .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
нет
Как раз против "Гражданской Платформы" и их патологического вранья) Сережа, у Вас цветы вообще приживаются?)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пользователей Сети поразил увядающий во время съемки цветок
11:27 (мск)© Ньюстюб
Два литра воды в день никак не помогут вашей коже
Снятие наличных с пластиковых карт может стать дороже
Минюст попросил запретить в России «Свидетелей Иеговы»
Жириновский объяснил свое обещание вешать единороссов
Названа предварительная сумма ремонта «Адмирала Кузнецова»
Япония впервые провела учения на случай ракетного удара КНДР
У пассажирского самолета в Австралии в полете отвалился винт
Спорт
Дальше без наших: «Ростов» и «Краснодар» вылетели из Лиги Европы Все российские команды завершили выступление в еврокубках в текущем сезоне
Авто
КАМАЗ накрыло «Тайфуном»: тест нового российского супергрузовика Еще вчера «Тайфун-К» был засекречен. Его показывали на парадах и выставках, но за руль посторонних не пускали. Для нас сделали исключение
Hi-Tech
Цена самого дорогого iPhone 7 упала ниже психологической отметки Впервые в российском ритейле флагманский смартфон Apple с максимальным объемом памяти можно купить дешевле 50 тыс. Цена на старте продаж была на 25 тыс. рублей выше
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки Поклонники пары ждали этого больше года!
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь