За долг государству приставы арестовали автопарк из семи грузовиков
За систематическую неуплату налогов и сборов у бизнесмена из Абанского района Красноярского края арестовали целый автопарк.
За систематическую неуплату налогов и сборов у бизнесмена из Абанского района Красноярского края арестовали целый автопарк.
Как рассказали в
В конце прошлого года в отношении него возбудили исполнительное производство, но мужчина не проявил инициативы по погашению задолженности. Поэтому приставы наложили ограничения в праве выезда за пределы России вместе с постановлением о списании денег на его счетах.
«Пристав установил наличие у гражданина собственности в виде 7 грузовых автомобилей отечественного производства, на которые было обращено взыскание. Для определения фактической стоимости автомобилей был привлечен