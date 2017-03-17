За долг государству приставы арестовали автопарк из семи грузовиков

Как рассказали в пресс-службе УФССП региона, за несколько лет своей деятельности индивидуальный предприниматель задолжал государственной казне более миллиона рублей.

В конце прошлого года в отношении него возбудили исполнительное производство, но мужчина не проявил инициативы по погашению задолженности. Поэтому приставы наложили ограничения в праве выезда за пределы России вместе с постановлением о списании денег на его счетах.