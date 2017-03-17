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11:35 (мск), источник: Newslab.ru

За долг государству приставы арестовали автопарк из семи грузовиков

За систематическую неуплату налогов и сборов у бизнесмена из Абанского района Красноярского края арестовали целый автопарк.

Как рассказали в пресс-службе УФССП региона, за несколько лет своей деятельности индивидуальный предприниматель задолжал государственной казне более миллиона рублей.

В конце прошлого года в отношении него возбудили исполнительное производство, но мужчина не проявил инициативы по погашению задолженности. Поэтому приставы наложили ограничения в праве выезда за пределы России вместе с постановлением о списании денег на его счетах.

«Пристав установил наличие у гражданина собственности в виде 7 грузовых автомобилей отечественного производства, на которые было обращено взыскание. Для определения фактической стоимости автомобилей был привлечен специалист-оценщик. В настоящее время у должника есть возможность “освободить” собственность из-под ареста, полностью погасив долг. В противном случае, автомобили будут переданы на реализацию», — предупредили в ведомстве.

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